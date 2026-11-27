Фрайбург - Твенте 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Фрайбург
2 : 1
Твенте
События матча Фрайбург - Твенте
11'
⚽
Сириак Ирье (1 - 0)
45+1'
Кристиан Гюнтер
62'
⚽
Юнес Таха (1 - 1)
63'
⇄
Марко Пьяца / Юнес Таха
63'
⇄
Кристиан Хлинссон / Дан Ротс
67'
⇄
Жорди Макенго / Кристиан Гюнтер
68'
⇄
Лукас Хёлер / Юито Судзуки
68'
⇄
Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье
69'
⇄
Жорди Бавуа / Дауда Вейдман
75'
Барт ван Рой
76'
⇄
Дерри Шерхант / Винченцо Грифо
76'
⇄
Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер
81'
⇄
Лукас Веннегор оф Хесселинк / Аске Адельгаард
81'
⇄
Став Лемкин / Сондре Эрсатер
84'
Янник Энгельхардт
90+1'
Лукас Хёлер
90+1'
Ян-Никлас Бесте
90+1'
Став Лемкин
90+1'
Ваут Вегхорст
90+3'
✕
Маттиас ГинтерПенальти не забит
90+3'
⚽
Ян-Никлас Бесте (2 - 1)
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
75'
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
67'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|14
|пз
|Юито Судзуки
67'
|32
|пз
|Винченцо Грифо
75'
|22
|нп
|Сирьяк Ирье
67'
|31
|нп
|Игор Матанович
|33
|зщ
|Жорди Макенго
67'
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
67'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
67'
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
75'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
75'
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|4
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
81'
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Дауда Вайдман
69'
|10
|пз
|Юнес Таха
63'
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
81'
|11
|нп
|Дан Ротс
63'
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
63'
|7
|нп
|Марко Пьяца
63'
|18
|Jordy Bawuah
69'
|23
|зщ
|Став Лемкин
81'
|25
|нп
|Лукас Веннегор оф Хесселинк
81'
Запасные
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|24
|вр
|Янник Хут
|5
|зщ
|Антони Юнг
|29
|зщ
|Филипп Трой
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|20
|пз
|Рихито Ямамото
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|пз
|Michal Rosiak
|41
|пз
|Гейс Бесселинк
|31
|Yannick Gerritsen
|39
|Jip Meilink
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Джон ван ден Бром
Голы
Сирьяк Ирье
Юито Судзуки
1:0
10'
Юнес Таха
1:1
62'
Ян-Никлас Бесте
2:1
90+3'
Наказания
Кристиан Гюнтер
45+1'
Барт ван Рой
75'
Янник Энгельхардт
84'
Лукас Хёлер
90+1'
Ваут Вегорст
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Твенте, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Бешикташ - Хапоэль Б-Ш 26 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Юнион - Лех 26 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Зальцбург - Арарат-Армения 26 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Олимпиакос - Милан 26 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Сельта - Борнмут 26 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...