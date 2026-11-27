Фрайбург - Твенте 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Фрайбург 2 : 1 Твенте События матча Фрайбург - Твенте 11' ⚽ Сириак Ирье (1 - 0) 45+1' Кристиан Гюнтер 62' ⚽ Юнес Таха (1 - 1) 63' ⇄ Марко Пьяца / Юнес Таха 63' ⇄ Кристиан Хлинссон / Дан Ротс 67' ⇄ Жорди Макенго / Кристиан Гюнтер 68' ⇄ Лукас Хёлер / Юито Судзуки 68' ⇄ Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье 69' ⇄ Жорди Бавуа / Дауда Вейдман 75' Барт ван Рой 76' ⇄ Дерри Шерхант / Винченцо Грифо 76' ⇄ Филипп Линхарт / Максимилиан Розенфельдер 81' ⇄ Лукас Веннегор оф Хесселинк / Аске Адельгаард 81' ⇄ Став Лемкин / Сондре Эрсатер 84' Янник Энгельхардт 90+1' Лукас Хёлер 90+1' Ян-Никлас Бесте 90+1' Став Лемкин 90+1' Ваут Вегхорст 90+3' ✕ Маттиас Гинтер Пенальти не забит 90+3' ⚽ Ян-Никлас Бесте (2 - 1) Составы команд Фрайбург Фрайбург, Германия Твенте Энсхеде, Нидерланды 1 вр Мио Бакхаус 17 зщ Лукас Кюблер 28 зщ Маттиас Гинтер 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 75' 30 зщ Кристиан Гюнтер 67' 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 14 пз Юито Судзуки 67' 32 пз Винченцо Грифо 75' 22 нп Сирьяк Ирье 67' 31 нп Игор Матанович 33 зщ Жорди Макенго 67' 19 пз Ян-Никлас Бесте 67' 9 нп Лукас Хёлер 67' 3 зщ Филипп Линхарт 75' 7 пз Дерри Шерхант 75' 16 вр Йоэль Дроммель 28 зщ Барт ван Рой 3 зщ Робин Проппер 4 зщ Руд Нейстад 29 зщ Аске Адельгор 81' 6 пз Рамиз Зерруки 8 пз Дауда Вайдман 69' 10 пз Юнес Таха 63' 27 пз Сондре Эрьясетер 81' 11 нп Дан Ротс 63' 9 нп Ваут Вегорст 14 нп Кристиан Хлинссон 63' 7 нп Марко Пьяца 63' 18 Jordy Bawuah 69' 23 зщ Став Лемкин 81' 25 нп Лукас Веннегор оф Хесселинк 81' Запасные 21 вр Флориан Мюллер 24 вр Янник Хут 5 зщ Антони Юнг 29 зщ Филипп Трой 6 пз Патрик Остерхаге 20 пз Рихито Ямамото 42 нп Кэисукэ Гото 22 вр Ремко Пасвер 2 пз Michal Rosiak 41 пз Гейс Бесселинк 31 Yannick Gerritsen 39 Jip Meilink Главные тренеры Юлиан Шустер Джон ван ден Бром Голы Сирьяк Ирье Юито Судзуки 1:0 10' Юнес Таха 1:1 62' Ян-Никлас Бесте 2:1 90+3' Наказания Кристиан Гюнтер 45+1' Барт ван Рой 75' Янник Энгельхардт 84' Лукас Хёлер 90+1' Ваут Вегорст 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Твенте, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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