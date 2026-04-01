ЛНЗ Черкассы - Шахтёр 13 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Шахтёр, которое состоится 13 Апреля 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 23-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|11.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 4
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|21.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|22
|50
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|21
|50
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Динамо К
|23
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|38
|6
|Кривбасс
|23
|37
|7
|Колос
|23
|34
|8
|Заря
|22
|32
|9
|Карпаты
|23
|32
|10
|Верес
|22
|26
|11
|Оболонь-Бровар
|23
|25
|12
|Эпицентр
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|23
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|23
|10