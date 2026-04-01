Металлист 1925 - Верес 15 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 15 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Даниил Варакута
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|27
|зщ
|Илья Крупский
|5
|пз
|Иван Калюжный
|11
|пз
|Вячеслав Чурко
|19
|нп
|Эрмир Рашица
|72
|нп
|Батон Забергя
|15
|нп
|Денис Антюх
|98
|нп
|Питер Итодо
|91
|вр
|Валентин Горох
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|33
|зщ
|Роман Гончаренко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|18
|пз
|Виталий Бойко
|77
|пз
|Владислав Шарай
|11
|пз
|Wesley da Conceição Duarte Moreira
|9
|пз
|Ростислав Тарануха
|4
|нп
|Кай Ципот
|7
|нп
|Eren Aydın
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 3
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|22.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|16.05.2021
|Украина - Первая лига
|26-й тур
|4 : 1
|05.11.2020
|Украина - Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|23
|51
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|22
|51
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Динамо К
|23
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|38
|6
|Кривбасс
|23
|37
|7
|Колос
|23
|34
|8
|Заря
|22
|32
|9
|Карпаты
|23
|32
|10
|Верес
|22
|26
|11
|Оболонь-Бровар
|23
|25
|12
|Эпицентр
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|23
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|23
|10