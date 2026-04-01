Металлист 1925 - Верес 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
15 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 15-й тур
Металлист 1925
Остановлен
0 : 0
Верес

0'
45'
90'
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 15 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
30 Украина вр Даниил Варакута
13 Украина зщ Владимир Салюк
18 Украина зщ Евгений Павлюк
31 Украина зщ Артём Шабанов
27 Украина зщ Илья Крупский
5 Украина пз Иван Калюжный
11 Украина пз Вячеслав Чурко
19 Албания нп Эрмир Рашица
72 Косово нп Батон Забергя
15 Украина нп Денис Антюх
98 Нигерия нп Питер Итодо
91 Украина вр Валентин Горох
17 Украина зщ Михаил Протасевич
33 Украина зщ Роман Гончаренко
2 Украина зщ Максим Смиян
14 Украина пз Игорь Харатин
18 Украина пз Виталий Бойко
77 Украина пз Владислав Шарай
11 Бразилия пз Wesley da Conceição Duarte Moreira
9 Украина пз Ростислав Тарануха
4 Словения нп Кай Ципот
7 Турция нп Eren Aydın
История личных встреч
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2Верес
25.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес4 : 3Металлист 1925
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Верес1 : 0Металлист 1925
05.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Металлист 19251 : 4Верес
22.11.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес2 : 0Металлист 1925
16.05.2021 Украина - Первая лига 26-й тур Металлист 19254 : 1Верес
05.11.2020 Украина - Первая лига 11-й тур Верес0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы2351
2
Лига конференций
Шахтёр2251
3
Лига конференций
Полесье2346
4 Динамо К2341
5 Металлист 19252238
6 Кривбасс2337
7 Колос2334
8 Заря2232
9 Карпаты2332
10 Верес2226
11 Оболонь-Бровар2325
12 Эпицентр2323
13
Стыковая зона
Кудровка2321
14
Стыковая зона
Рух В2320
15
Зона вылета
Александрия2312
16
Зона вылета
Полтава2310

