Оболонь-Бровар - Полтава 17 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Полтава, которое состоится 17 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.04.2018
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Украина - Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Украина - Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Украина - Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.05.2016
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|17.10.2015
|Украина - Первая лига
|13-й тур
|3 : 1
|24.03.2013
|Украина - Первая лига
|22-й тур
|- : + Т
|11.08.2012
|Украина - Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|23
|51
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|22
|51
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Металлист 1925
|23
|41
|5
|Динамо К
|23
|41
|6
|Кривбасс
|23
|37
|7
|Колос
|23
|34
|8
|Заря
|22
|32
|9
|Карпаты
|23
|32
|10
|Верес
|23
|26
|11
|Оболонь-Бровар
|23
|25
|12
|Эпицентр
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|23
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|23
|10