Кривбасс - Рух 19 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Рух В, которое состоится 19 Апреля 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик ван Леуэн
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|02.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|24
|51
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|22
|51
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|44
|5
|Динамо К
|24
|44
|6
|Колос
|24
|37
|7
|Кривбасс
|23
|37
|8
|Заря
|23
|32
|9
|Карпаты
|23
|32
|10
|Верес
|23
|26
|11
|Оболонь-Бровар
|24
|26
|12
|Эпицентр
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|24
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|23
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|24
|11