Шахтёр - Полесье 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
20 Апреля 2026 года в 18:00 (+03:00). , 24-й тур
Шахтёр
Полесье

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Полесье, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Шахтёр
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0Шахтёр
23.04.2025 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1 ДВШахтёр
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Полесье1 : 0Шахтёр
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Шахтёр0 : 1Полесье
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0Шахтёр
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы2451
2
Лига конференций
Шахтёр2251
3
Лига конференций
Полесье2346
4 Металлист 19252444
5 Динамо К2444
6 Кривбасс2440
7 Колос2437
8 Карпаты2433
9 Заря2332
10 Верес2326
11 Оболонь-Бровар2426
12 Эпицентр2424
13
Стыковая зона
Кудровка2421
14
Стыковая зона
Рух В2420
15
Зона вылета
Александрия2312
16
Зона вылета
Полтава2411

