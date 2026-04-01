Александрия - Верес 20 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Верес, которое состоится 20 Апреля 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Кирилл Александрович Нестеренко
|Владимир Богданович Шаран
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|21.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|1 : 1
|22.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|24
|51
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|22
|51
| 3
Лига конференций
|Полесье
|23
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|44
|5
|Динамо К
|24
|44
|6
|Кривбасс
|24
|40
|7
|Колос
|24
|37
|8
|Карпаты
|24
|33
|9
|Заря
|23
|32
|10
|Верес
|23
|26
|11
|Оболонь-Бровар
|24
|26
|12
|Эпицентр
|24
|24
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|24
|21
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Александрия
|23
|12
| 16
Зона вылета
|Полтава
|24
|11