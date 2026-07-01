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Зенит - Спартак М 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 45319
18 Июля 2026 года в 19:30 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2026, Финал
Зенит
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 18 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2026, Финал, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
08.04.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Зенит0 : 0 6 : 7Спартак М
14.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит2 : 0Спартак М
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М2 : 2Зенит
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М2 : 1Зенит
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал Спартак М0 : 3Зенит
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0Спартак М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0Спартак М
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит

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