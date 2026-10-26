Удинезе - Милан 25 октября обзор матча
Дата публикации: 26-10-2026
Удинезе
0 : 2
Милан
События матча Удинезе - Милан
6'
⚽
Кристиан Пулишич (0 - 1)
39'
Гонсалу Рамуш
43'
Йеспер Карлстрём
46'
⇄
Леннон Миллер / Якуб Пётровский
63'
⇄
Николо Дзаньоло / Мергим Войвода
64'
⇄
Хуан Арисала / Ассан Камара
65'
⚽
Омари Хатчинсон (0 - 2)
73'
⇄
Рубен Лофтус-Чик / Омари Хатчинсон
73'
⇄
Юнус Муса / Фикайо Томори
83'
⇄
Джулио Винчиати / Кинан Дэвис
83'
⇄
Санди Ловрич / Йеспер Карлстрём
85'
⇄
Альфаджо Сиссе / Давиде Бартезаги
90'
Лука Модрич
90'
⇄
Франческо Камарда / Гонсалу Рамуш
90'
⇄
Кристиан Комотто / Рубен Лофтус-Чик
Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
|11
|пз
|Хассан Камара
64'
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
83'
|23
|пз
|Мергим Войвода
63'
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|24
|пз
|Якуб Пётровски
46'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
83'
|38
|пз
|Леннон Миллер
46'
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
63'
|20
|зщ
|Хуан Арисала
64'
|4
|пз
|Санди Ловрич
83'
|45
|нп
|Джулио Винчати
83'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
85'
|23
|зщ
|Фикайо Томори
73'
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|14
|пз
|Лука Модрич
|30
|пз
|Ардон Яшари
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
90+1'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
73'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
73'90+1'
|80
|пз
|Юнус Муса
73'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
85'
|28
|пз
|Кристиан Комотто
90+1'
|73
|нп
|Франческо Камарда
90+1'
Запасные
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|13
|зщ
|Николо Бертола
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|6
|пз
|Ойер Саррага
|46
|пз
|Унай Гомес
|91
|нп
|Лазар Йованович
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|55
|пз
|Силвано Вос
|41
|Leo Paul Bouyer
|40
|Lorenzo Ossola
|79
|Maiga-Hamadoun Cisse
|49
|Luca Menon
|47
|Nirash Perera
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Рубен Аморим
Голы
Кристиан Пулишич
Лука Модрич
0:1
6'
Омари Хатчинсон
0:2
65'
Наказания
Гонсалу Рамуш
39'
Йеспер Карлстрём
43'
Лука Модрич
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Милан, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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