03:12 ()
Свернуть список

Удинезе - Милан 25 октября обзор матча

Дата публикации: 26-10-2026
Удинезе
Удинезе
0 : 2
Милан
Милан
События матча Удинезе - Милан
6'
Кристиан Пулишич (0 - 1)
39'
Гонсалу Рамуш
43'
Йеспер Карлстрём
46'
Леннон Миллер / Якуб Пётровский
63'
Николо Дзаньоло / Мергим Войвода
64'
Хуан Арисала / Ассан Камара
65'
Омари Хатчинсон (0 - 2)
73'
Рубен Лофтус-Чик / Омари Хатчинсон
73'
Юнус Муса / Фикайо Томори
83'
Джулио Винчиати / Кинан Дэвис
83'
Санди Ловрич / Йеспер Карлстрём
85'
Альфаджо Сиссе / Давиде Бартезаги
90'
Лука Модрич
90'
Франческо Камарда / Гонсалу Рамуш
90'
Кристиан Комотто / Рубен Лофтус-Чик
Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
27БельгиязщКристиан Кабазель
16ГерманиязщМаттео Пальма
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
64'
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
83'
23КосовопзМергим Войвода
63'
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
24ПольшапзЯкуб Пётровски
46'
9АнглиянпКинан Дэвис
83'
38ШотландияпзЛеннон Миллер
46'
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
63'
20КолумбиязщХуан Арисала
64'
4СловенияпзСанди Ловрич
83'
45БолгариянпДжулио Винчати
83'
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
85'
23АнглиязщФикайо Томори
73'
13ФранциязщСанхун Диавара
14ХорватияпзЛука Модрич
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
11СШАнпКристиан Пулишич
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
90+1'
20АнглиянпОмари Хатчинсон
73'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
73'90+1'
80СШАпзЮнус Муса
73'
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
85'
28ИталияпзКристиан Комотто
90+1'
73ИталиянпФранческо Камарда
90+1'
Запасные
41ПольшаврБартош Мрозек
93ИталияврДаниэле Паделли
13ИталиязщНиколо Бертола
77КамерунзщЭнсо Эбосс
6ИспанияпзОйер Саррага
46ИспанияпзУнай Гомес
91СербиянпЛазар Йованович
96ИталияврЛоренцо Торриани
35БолгариязщВалерий Владимиров
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
42ИталияпзФилиппо Терраччано
55НидерландыпзСилвано Вос
41ФранцияLeo Paul Bouyer
40ИталияLorenzo Ossola
79ФранцияMaiga-Hamadoun Cisse
49ИталияLuca Menon
47ИталияNirash Perera
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ПортугалияРубен Аморим
Голы
Кристиан Пулишич
Лука Модрич
0:1
6'
Омари Хатчинсон
0:2
65'
Наказания
Гонсалу Рамуш
39'
Йеспер Карлстрём
43'
Лука Модрич
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Милан, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
    Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
    Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
    Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
    Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
    Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close