Удинезе - Милан 25 октября обзор матча Дата публикации: 26-10-2026 Удинезе 0 : 2 Милан События матча Удинезе - Милан 6' ⚽ Кристиан Пулишич (0 - 1) 39' Гонсалу Рамуш 43' Йеспер Карлстрём 46' ⇄ Леннон Миллер / Якуб Пётровский 63' ⇄ Николо Дзаньоло / Мергим Войвода 64' ⇄ Хуан Арисала / Ассан Камара 65' ⚽ Омари Хатчинсон (0 - 2) 73' ⇄ Рубен Лофтус-Чик / Омари Хатчинсон 73' ⇄ Юнус Муса / Фикайо Томори 83' ⇄ Джулио Винчиати / Кинан Дэвис 83' ⇄ Санди Ловрич / Йеспер Карлстрём 85' ⇄ Альфаджо Сиссе / Давиде Бартезаги 90' Лука Модрич 90' ⇄ Франческо Камарда / Гонсалу Рамуш 90' ⇄ Кристиан Комотто / Рубен Лофтус-Чик Составы команд Удинезе Удине Милан Милан 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 27 зщ Кристиан Кабазель 16 зщ Маттео Пальма 30 пз Георгий Чакветадзе 11 пз Хассан Камара 64' 8 пз Йеспер Карлстрём 83' 23 пз Мергим Войвода 63' 32 пз Юрген Эккеленкамп 24 пз Якуб Пётровски 46' 9 нп Кинан Дэвис 83' 38 пз Леннон Миллер 46' 10 нп Николо Дзаньоло 63' 20 зщ Хуан Арисала 64' 4 пз Санди Ловрич 83' 45 нп Джулио Винчати 83' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 33 зщ Давиде Бартезаги 85' 23 зщ Фикайо Томори 73' 13 зщ Санхун Диавара 14 пз Лука Модрич 30 пз Ардон Яшари 11 нп Кристиан Пулишич 9 нп Гонсалу Рамуш 90+1' 20 нп Омари Хатчинсон 73' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 73'90+1' 80 пз Юнус Муса 73' 70 пз Альфаджо Сиссе 85' 28 пз Кристиан Комотто 90+1' 73 нп Франческо Камарда 90+1' Запасные 41 вр Бартош Мрозек 93 вр Даниэле Паделли 13 зщ Николо Бертола 77 зщ Энсо Эбосс 6 пз Ойер Саррага 46 пз Унай Гомес 91 нп Лазар Йованович 96 вр Лоренцо Торриани 35 зщ Валерий Владимиров 2 пз Первис Эступиньян 42 пз Филиппо Терраччано 55 пз Силвано Вос 41 Leo Paul Bouyer 40 Lorenzo Ossola 79 Maiga-Hamadoun Cisse 49 Luca Menon 47 Nirash Perera Главные тренеры Коста Руньяич Рубен Аморим Голы Кристиан Пулишич Лука Модрич 0:1 6' Омари Хатчинсон 0:2 65' Наказания Гонсалу Рамуш 39' Йеспер Карлстрём 43' Лука Модрич 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Удинезе - Милан, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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