Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Лечче
0 : 2
Ювентус
События матча Лечче - Ювентус
29'
⚽
Уэстон Маккенни (0 - 1)
41'
⚽
Дуглас Луис (0 - 2)
46'
⇄
Жоэль Монтейру / Амар Фатах
46'
⇄
Джамиль Зиберт / Мохамед Каба
60'
⇄
Корри Ндаба / Тиаго Габриэль
68'
⇄
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
68'
⇄
Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани
71'
⇄
Пако Эстебан / Виллем Геббельс
76'
Киалонда Гаспар
83'
⇄
Пап Матар Сарр / Дуглас Луис
86'
⇄
Никола Штулич / Конан Н’Дри
90'
⇄
Керим Алайбегович / Уэстон Маккенни
90'
Киалонда ГаспарВторая желтая — удаление
Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
60'
|25
|зщ
|Антонино Галло
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|77
|пз
|Мохамед Каба
46'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
86'
|69
|нп
|Виллем Жеббель
71'
|7
|нп
|Амар Фатах
46'
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
46'
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
46'
|3
|зщ
|Корри Ндаба
60'
|22
|нп
|Paco Esteban
71'
|9
|нп
|Никола Штулич
86'
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
68'
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|12
|пз
|Дуглас Луис
83'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
90'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
68'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
68'
|13
|пз
|Жереми Бога
68'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
83'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
90'
Запасные
|1
|вр
|Марко Блеве
|32
|вр
|Александру Борбей
|2
|зщ
|Али Дембеле
|8
|зщ
|Садик Фофана
|18
|зщ
|Габи Жан
|28
|пз
|Олаф Гортер
|16
|нп
|Омри Гандельман
|31
|Элайджа Скотт
|33
|вр
|Нето
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|11
|нп
|Эдон Жегрова
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Лучано Спаллетти
Голы
Уэстон Маккенни
Дуглас Луис
0:1
29'
Дуглас Луис
Федерико Гатти
0:2
41'
Наказания
Киалонда Гаспар
76'
Киалонда Гаспар
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Ювентус, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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