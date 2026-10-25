Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Лечче 0 : 2 Ювентус События матча Лечче - Ювентус 29' ⚽ Уэстон Маккенни (0 - 1) 41' ⚽ Дуглас Луис (0 - 2) 46' ⇄ Жоэль Монтейру / Амар Фатах 46' ⇄ Джамиль Зиберт / Мохамед Каба 60' ⇄ Корри Ндаба / Тиаго Габриэль 68' ⇄ Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо 68' ⇄ Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани 71' ⇄ Пако Эстебан / Виллем Геббельс 76' Киалонда Гаспар 83' ⇄ Пап Матар Сарр / Дуглас Луис 86' ⇄ Никола Штулич / Конан Н’Дри 90' ⇄ Керим Алайбегович / Уэстон Маккенни 90' Киалонда Гаспар Вторая желтая — удаление Составы команд Лечче Лечче Ювентус Турин 30 вр Владимиро Фальконе 4 зщ Киалонда Гаспар 17 зщ Данилу Вейга 44 зщ Тьягу Габриэл 60' 25 зщ Антонино Галло 79 пз Умар Нгом 14 пз Юссеф Мале 77 пз Мохамед Каба 46' 11 нп Конан Н'Дри 86' 69 нп Виллем Жеббель 71' 7 нп Амар Фатах 46' 5 зщ Джамиль Зиберт 46' 99 нп Жоэль Монтейру 46' 3 зщ Корри Ндаба 60' 22 нп Paco Esteban 71' 9 нп Никола Штулич 86' 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 20 зщ Андреа Камбьязо 68' 4 зщ Федерико Гатти 12 пз Дуглас Луис 83' 22 пз Уэстон Маккенни 90' 8 пз Тён Копмейнерс 9 нп Рандаль Коло Муани 68' 27 нп Ник Вольтемаде 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 68' 13 пз Жереми Бога 68' 29 пз Папе Матар Сарр 83' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 90' Запасные 1 вр Марко Блеве 32 вр Александру Борбей 2 зщ Али Дембеле 8 зщ Садик Фофана 18 зщ Габи Жан 28 пз Олаф Гортер 16 нп Омри Гандельман 31 Элайджа Скотт 33 вр Нето 23 вр Карло Пинсольо 6 зщ Ллойд Келли 24 зщ Даниэле Ругани 11 нп Эдон Жегрова Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Лучано Спаллетти Голы Уэстон Маккенни Дуглас Луис 0:1 29' Дуглас Луис Федерико Гатти 0:2 41' Наказания Киалонда Гаспар 76' Киалонда Гаспар 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Ювентус, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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