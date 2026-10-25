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Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Лечче
Лечче
0 : 2
Ювентус
Ювентус
События матча Лечче - Ювентус
29'
Уэстон Маккенни (0 - 1)
41'
Дуглас Луис (0 - 2)
46'
Жоэль Монтейру / Амар Фатах
46'
Джамиль Зиберт / Мохамед Каба
60'
Корри Ндаба / Тиаго Габриэль
68'
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
68'
Жереми Бога / Рандаль Коло-Муани
71'
Пако Эстебан / Виллем Геббельс
76'
Киалонда Гаспар
83'
Пап Матар Сарр / Дуглас Луис
86'
Никола Штулич / Конан Н’Дри
90'
Керим Алайбегович / Уэстон Маккенни
90'
Киалонда ГаспарВторая желтая — удаление
Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
30ИталияврВладимиро Фальконе
4АнголазщКиалонда Гаспар
17ПортугалиязщДанилу Вейга
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
60'
25ИталиязщАнтонино Галло
79МавританияпзУмар Нгом
14МароккопзЮссеф Мале
77ФранцияпзМохамед Каба
46'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
86'
69ФранциянпВиллем Жеббель
71'
7ШвециянпАмар Фатах
46'
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
46'
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
46'
3ИрландиязщКорри Ндаба
60'
22ИспаниянпPaco Esteban
71'
9СербиянпНикола Штулич
86'
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
20ИталиязщАндреа Камбьязо
68'
4ИталиязщФедерико Гатти
12БразилияпзДуглас Луис
83'
22СШАпзУэстон Маккенни
90'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
9ФранциянпРандаль Коло Муани
68'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
68'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
68'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
83'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
90'
Запасные
1ИталияврМарко Блеве
32РумынияврАлександру Борбей
2ФранциязщАли Дембеле
8ГерманиязщСадик Фофана
18ФранциязщГаби Жан
28НидерландыпзОлаф Гортер
16ИзраильнпОмри Гандельман
31ГерманияЭлайджа Скотт
33Бразилиявр Нето
23ИталияврКарло Пинсольо
6АнглиязщЛлойд Келли
24ИталиязщДаниэле Ругани
11КосовонпЭдон Жегрова
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Уэстон Маккенни
Дуглас Луис
0:1
29'
Дуглас Луис
Федерико Гатти
0:2
41'
Наказания
Киалонда Гаспар
76'
Киалонда Гаспар
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Ювентус, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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