Севилья - Осасуна 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
26 Октября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Рубен Варгас
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Робби Юр
|10
|нп
|Пеке
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|8
|пз
|Икер Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|26.04.2026
|Испания — Примера
|32-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|24.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|12.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|10
|12
|8
|Осасуна
|9
|11
|9
|Сельта
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Расинг
|10
|11
|12
|Леванте
|9
|10
|13
|Эльче
|10
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Райо Вальекано
|9
|9
|16
|Вильярреал
|9
|9
|17
|Атлетик Б
|8
|9
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
Кто победит?
0 голосов болельщиков