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Севилья - Осасуна 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
26 Октября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Севилья
Осасуна

Стартовый состав
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Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
17 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Франция пз Люсьен Агуме
24 Франция пз Юссуф Фофана
11 Швейцария пз Рубен Варгас
20 Португалия пз Фелиш Коррея
9 Шотландия нп Робби Юр
10 Испания нп Пеке
13 Испания вр Айтор Фернандес
19 Франция зщ Валентин Розье
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
23 Испания зщ Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
16 Испания пз Мой Гомес
14 Испания пз Рубен Гарсия
8 Испания пз Икер Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
21 Испания нп Хонатан Дубасин
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
26.04.2026 Испания — Примера 32-й тур Осасуна2 : 1Севилья
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Севилья1 : 0Осасуна
24.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Осасуна1 : 0Севилья
02.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Севилья1 : 1Осасуна
28.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Осасуна
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Осасуна0 : 0Севилья
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Севилья2 : 3Осасуна
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Осасуна2 : 1 ДВСевилья
12.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Осасуна2 : 1Севилья
05.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес1012
8 Осасуна911
9 Сельта911
10 Депортиво911
11 Расинг1011
12 Леванте910
13 Эльче1010
14 Хетафе99
15 Райо Вальекано99
16 Вильярреал99
17 Атлетик Б89
18
Зона вылета
Эспаньол108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Севилья
0%
Ничья
0%
Осасуна
0%

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