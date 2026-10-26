Спортинг - Академику 25 октября обзор матча Дата публикации: 26-10-2026 Спортинг 1 : 2 Академику События матча Спортинг ЛП - Академику Визеу 9' Луиш Силва 11' Джихан Кахраман 24' ⚽ Жуан Гильерме (0 - 1) 41' Исса Думбия 45' Нильс Мортимер 58' ⇄ Жени Катаму / Луис Гильерме 58' ⇄ Фотис Иоаннидис / Флавиу Гонсалвес 62' ⚽ Луис Хавьер Суарес (1 - 1) 63' ⇄ Лоруньон Гохи / Нильс Мортимер 72' ⇄ Алехандро Местанса / Джихан Кахраман 74' ⚽ Жуан Гильерме (1 - 2) 85' ⇄ Георгиос Вагианнидис / Иван Фреснеда 85' ⇄ Силас Андерсен / Серхи Алтимира 85' ⇄ Джесси Дерри / Нестори Иранкунда 87' ⇄ Мохамед Булдини / Андре Кловис 87' ⇄ Альваро Самора / Жуан Гильерме 88' Максимилиано Араухо 90' Алехандро Местанса Составы команд Спортинг Лиссабон Академику Визеу 30 вр Кайке 22 зщ Иван Фреснеда 85' 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 55 зщ Ибраима Ба 5 пз Серхи Альтмира 85' 77 пз Исса Думбия 58 пз Флавиу Гонсалвеш 58' 97 нп Луис Суарес 19 нп Нестори Иранкунда 85' 31 нп Луйс Гильерме 58' 10 пз Джени Катамо 58' 7 нп Фотис Иоаннидис 58' 13 зщ Георгиос Ваяннидис 85' 4 пз Силас Андерсен 85' 28 нп Джесси Дерри 85' 98 вр Ewerton 75 зщ Робинью 41 зщ Anthony Correia 2 зщ Николаос Михелис 3 зщ Мигель Брау 8 пз Джихан Кахраман 72' 7 пз Луиш Силва 14 пз Суфьян Мессегем 31 пз Joao Guilherme 87' 33 нп Andre Clovis 87' 22 нп Нильс Мортимер 63' 47 пз Lorougnon Gohi 63' 45 пз Алехандро Местанса 72' 10 пз Альваро Самора 87' 9 нп Мохамед Булдини 87' Запасные 1 вр Руй Силва 18 зщ Монсеф Зекри 72 зщ Эдуарду Куарежма 8 пз Жоау Симойнш 21 пз Педро Лима 73 пз Эдуарду Фелисисиму 9 нп Рафаэл Нел 12 вр Хуан Сориано 58 вр Matheus Sampaio 5 зщ Педро Баселос 6 зщ Андре Филипе Кастаньейра Сейтил 17 зщ Валери 44 зщ Rúben Filipe Gomes Pereira 57 зщ Gu Costa 18 пз Кристиан Феррейра Главные тренеры Руй Боржеш Голы Joao Guilherme Робинью 0:1 24' Луис Суарес Иван Фреснеда 1:1 62' Joao Guilherme Суфьян Мессегем 1:2 74' Наказания Луиш Силва 9' Джихан Кахраман 11' Исса Думбия 41' Нильс Мортимер 45+6' Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 88' Алехандро Местанса 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Академику, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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