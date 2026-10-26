Спортинг - Академику 25 октября обзор матча
Дата публикации: 26-10-2026
Спортинг
1 : 2
Академику
События матча Спортинг ЛП - Академику Визеу
9'
Луиш Силва
11'
Джихан Кахраман
24'
⚽
Жуан Гильерме (0 - 1)
41'
Исса Думбия
45'
Нильс Мортимер
58'
⇄
Жени Катаму / Луис Гильерме
58'
⇄
Фотис Иоаннидис / Флавиу Гонсалвес
62'
⚽
Луис Хавьер Суарес (1 - 1)
63'
⇄
Лоруньон Гохи / Нильс Мортимер
72'
⇄
Алехандро Местанса / Джихан Кахраман
74'
⚽
Жуан Гильерме (1 - 2)
85'
⇄
Георгиос Вагианнидис / Иван Фреснеда
85'
⇄
Силас Андерсен / Серхи Алтимира
85'
⇄
Джесси Дерри / Нестори Иранкунда
87'
⇄
Мохамед Булдини / Андре Кловис
87'
⇄
Альваро Самора / Жуан Гильерме
88'
Максимилиано Араухо
90'
Алехандро Местанса
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Академику
Визеу
|30
|вр
|Кайке
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
85'
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|5
|пз
|Серхи Альтмира
85'
|77
|пз
|Исса Думбия
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
58'
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
85'
|31
|нп
|Луйс Гильерме
58'
|10
|пз
|Джени Катамо
58'
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
58'
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
85'
|4
|пз
|Силас Андерсен
85'
|28
|нп
|Джесси Дерри
85'
|98
|вр
|Ewerton
|75
|зщ
|Робинью
|41
|зщ
|Anthony Correia
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|3
|зщ
|Мигель Брау
|8
|пз
|Джихан Кахраман
72'
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Суфьян Мессегем
|31
|пз
|Joao Guilherme
87'
|33
|нп
|Andre Clovis
87'
|22
|нп
|Нильс Мортимер
63'
|47
|пз
|Lorougnon Gohi
63'
|45
|пз
|Алехандро Местанса
72'
|10
|пз
|Альваро Самора
87'
|9
|нп
|Мохамед Булдини
87'
Запасные
|1
|вр
|Руй Силва
|18
|зщ
|Монсеф Зекри
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|8
|пз
|Жоау Симойнш
|21
|пз
|Педро Лима
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|9
|нп
|Рафаэл Нел
|12
|вр
|Хуан Сориано
|58
|вр
|Matheus Sampaio
|5
|зщ
|Педро Баселос
|6
|зщ
|Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
|17
|зщ
|Валери
|44
|зщ
|Rúben Filipe Gomes Pereira
|57
|зщ
|Gu Costa
|18
|пз
|Кристиан Феррейра
Главные тренеры
|Руй Боржеш
Голы
Joao Guilherme
Робинью
0:1
24'
Луис Суарес
Иван Фреснеда
1:1
62'
Joao Guilherme
Суфьян Мессегем
1:2
74'
Наказания
Луиш Силва
9'
Джихан Кахраман
11'
Исса Думбия
41'
Нильс Мортимер
45+6'
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
88'
Алехандро Местанса
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Академику, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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