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Спортинг - Академику 25 октября обзор матча

Дата публикации: 26-10-2026
Спортинг
Спортинг
1 : 2
Академику
Академику
События матча Спортинг ЛП - Академику Визеу
9'
Луиш Силва
11'
Джихан Кахраман
24'
Жуан Гильерме (0 - 1)
41'
Исса Думбия
45'
Нильс Мортимер
58'
Жени Катаму / Луис Гильерме
58'
Фотис Иоаннидис / Флавиу Гонсалвес
62'
Луис Хавьер Суарес (1 - 1)
63'
Лоруньон Гохи / Нильс Мортимер
72'
Алехандро Местанса / Джихан Кахраман
74'
Жуан Гильерме (1 - 2)
85'
Георгиос Вагианнидис / Иван Фреснеда
85'
Силас Андерсен / Серхи Алтимира
85'
Джесси Дерри / Нестори Иранкунда
87'
Мохамед Булдини / Андре Кловис
87'
Альваро Самора / Жуан Гильерме
88'
Максимилиано Араухо
90'
Алехандро Местанса
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Академику
Визеу
30Бразилиявр Кайке
22ИспаниязщИван Фреснеда
85'
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
55СенегалзщИбраима Ба
5ИспанияпзСерхи Альтмира
85'
77ИталияпзИсса Думбия
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
58'
97КолумбиянпЛуис Суарес
19АвстралиянпНестори Иранкунда
85'
31БразилиянпЛуйс Гильерме
58'
10МозамбикпзДжени Катамо
58'
7ГрециянпФотис Иоаннидис
58'
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
85'
4ДанияпзСилас Андерсен
85'
28АнглиянпДжесси Дерри
85'
98Бразилиявр Ewerton
75Португалиязщ Робинью
41ФранциязщAnthony Correia
2ГрециязщНиколаос Михелис
3ИспаниязщМигель Брау
8ТурцияпзДжихан Кахраман
72'
7ПортугалияпзЛуиш Силва
14ГерманияпзСуфьян Мессегем
31БразилияпзJoao Guilherme
87'
33Бразилиянп Andre Clovis
87'
22ИспаниянпНильс Мортимер
63'
47Кот-д&#039;ИвуарпзLorougnon Gohi
63'
45ИспанияпзАлехандро Местанса
72'
10Коста-РикапзАльваро Самора
87'
9МарокконпМохамед Булдини
87'
Запасные
1ПортугалияврРуй Силва
18МароккозщМонсеф Зекри
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
8ПортугалияпзЖоау Симойнш
21БразилияпзПедро Лима
73ПортугалияпзЭдуарду Фелисисиму
9ПортугалиянпРафаэл Нел
12ИспанияврХуан Сориано
58БразилияврMatheus Sampaio
5БразилиязщПедро Баселос
6ПортугалиязщАндре Филипе Кастаньейра Сейтил
17Испаниязщ Валери
44ПортугалиязщRúben Filipe Gomes Pereira
57ПортугалиязщGu Costa
18АргентинапзКристиан Феррейра
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
Голы
Joao Guilherme
Робинью
0:1
24'
Луис Суарес
Иван Фреснеда
1:1
62'
Joao Guilherme
Суфьян Мессегем
1:2
74'
Наказания
Луиш Силва
9'
Джихан Кахраман
11'
Исса Думбия
41'
Нильс Мортимер
45+6'
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
88'
Алехандро Местанса
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Академику, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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