Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Сандерленд 0 : 0 Лидс Юнайтед События матча Сандерленд - Лидс Юнайтед 29' Итан Ампаду 39' Рейнилдо Мандава 52' ⇄ Омар Альдерете / Норди Мукиеле 65' ⇄ Тимур Тутеров / Брайан Бробби 65' ⇄ Ноа Окафор / Бренден Ааронсон 66' ⇄ Антон Штах / Харри Уилсон 67' Джейден Богл 79' ⇄ Шемсдин Тальби / Нильсон Ангуло 79' ⇄ Хабиб Диарра / Энцо Ле Фе 85' ⇄ Лукас Нмеча / Доминик Калверт-Льюин 89' ⇄ Шон Лонгстафф / Танака Ао Составы команд Сандерленд Сандерленд Лидс Юнайтед Лидс 22 вр Робин Руфс 20 зщ Норди Мукиэле 52' 13 зщ Люк О'Найен 17 зщ Рейнилду Мандава 32 зщ Трай Хам 34 пз Гранит Джака 27 пз Ноа Садики 28 пз Энцо Ле Фе 79' 10 пз Нильсон Ангуло 79' 11 пз Кристофер Ригг 9 нп Брайан Бробби 65' 15 зщ Омар Альдерете 52' 57 нп Тимур Тутеров 65' 7 пз Шемсдин Тальби 79' 19 пз Хабиб Диарра 79' 1 вр Джеймс Траффорд 5 зщ Тарик Мухаремович 3 зщ Габриэль Гудмундссон 15 зщ Яка Бийол 24 пз Джеймс Джастин 2 пз Джейден Богл 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 89' 10 нп Гарри Уилсон 66' 11 нп Бренден Ааронсон 65' 9 нп Доминик Калверт-Льюин 85' 19 нп Ноа Окафор 65' 18 пз Антон Стах 66' 14 нп Лукас Нмеча 85' 8 пз Шон Лонгстафф 89' Запасные 31 вр Мелькер Элльборг 6 зщ Дайанн Металье 29 пз Jules Ahoka 39 пз Малик Фофана 50 Juan Angulo 16 вр Михаэль Цеттерер 50 зщ Элфи Крессуэл 26 пз Мельвен Бар 44 пз Илия Груев 23 нп Жан-Маттео Баойя Главные тренеры Режис Ле Брис Даниэль Фарке Наказания Итан Ампаду 29' Рейнилду Мандава 39' Джейден Богл 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Лидс, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Марсель - Гавр 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Ренн - Страсбург 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...