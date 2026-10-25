Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Сандерленд
0 : 0
Лидс Юнайтед
События матча Сандерленд - Лидс Юнайтед
29'
Итан Ампаду
39'
Рейнилдо Мандава
52'
⇄
Омар Альдерете / Норди Мукиеле
65'
⇄
Тимур Тутеров / Брайан Бробби
65'
⇄
Ноа Окафор / Бренден Ааронсон
66'
⇄
Антон Штах / Харри Уилсон
67'
Джейден Богл
79'
⇄
Шемсдин Тальби / Нильсон Ангуло
79'
⇄
Хабиб Диарра / Энцо Ле Фе
85'
⇄
Лукас Нмеча / Доминик Калверт-Льюин
89'
⇄
Шон Лонгстафф / Танака Ао
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
52'
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
79'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
79'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|9
|нп
|Брайан Бробби
65'
|15
|зщ
|Омар Альдерете
52'
|57
|нп
|Тимур Тутеров
65'
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
79'
|19
|пз
|Хабиб Диарра
79'
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
89'
|10
|нп
|Гарри Уилсон
66'
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
65'
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
85'
|19
|нп
|Ноа Окафор
65'
|18
|пз
|Антон Стах
66'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
85'
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
89'
Запасные
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|29
|пз
|Jules Ahoka
|39
|пз
|Малик Фофана
|50
|Juan Angulo
|16
|вр
|Михаэль Цеттерер
|50
|зщ
|Элфи Крессуэл
|26
|пз
|Мельвен Бар
|44
|пз
|Илия Груев
|23
|нп
|Жан-Маттео Баойя
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Даниэль Фарке
Наказания
Итан Ампаду
29'
Рейнилду Мандава
39'
Джейден Богл
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Лидс, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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