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Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Сандерленд
Сандерленд
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
События матча Сандерленд - Лидс Юнайтед
29'
Итан Ампаду
39'
Рейнилдо Мандава
52'
Омар Альдерете / Норди Мукиеле
65'
Тимур Тутеров / Брайан Бробби
65'
Ноа Окафор / Бренден Ааронсон
66'
Антон Штах / Харри Уилсон
67'
Джейден Богл
79'
Шемсдин Тальби / Нильсон Ангуло
79'
Хабиб Диарра / Энцо Ле Фе
85'
Лукас Нмеча / Доминик Калверт-Льюин
89'
Шон Лонгстафф / Танака Ао
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
22НидерландыврРобин Руфс
20ФранциязщНорди Мукиэле
52'
13АнглиязщЛюк О'Найен
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
79'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
79'
11АнглияпзКристофер Ригг
9НидерландынпБрайан Бробби
65'
15ПарагвайзщОмар Альдерете
52'
57УкраинанпТимур Тутеров
65'
7МароккопзШемсдин Тальби
79'
19СенегалпзХабиб Диарра
79'
1АнглияврДжеймс Траффорд
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
15СловениязщЯка Бийол
24АнглияпзДжеймс Джастин
2АнглияпзДжейден Богл
4УэльспзИтан Ампаду
22ЯпонияпзАо Танака
89'
10УэльснпГарри Уилсон
66'
11СШАнпБренден Ааронсон
65'
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
85'
19ШвейцариянпНоа Окафор
65'
18ГерманияпзАнтон Стах
66'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
85'
8АнглияпзШон Лонгстафф
89'
Запасные
31ШвецияврМелькер Элльборг
6ФранциязщДайанн Металье
29ДР КонгопзJules Ahoka
39БельгияпзМалик Фофана
50ЭквадорJuan Angulo
16ГерманияврМихаэль Цеттерер
50АнглиязщЭлфи Крессуэл
26ФранцияпзМельвен Бар
44БолгарияпзИлия Груев
23ФранциянпЖан-Маттео Баойя
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ГерманияДаниэль Фарке
Наказания
Итан Ампаду
29'
Рейнилду Мандава
39'
Джейден Богл
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Лидс, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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