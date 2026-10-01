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Бешикташ - Истанбул Башакшехир 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
26 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Бешикташ
Истанбул Башакшехир

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Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Турция Нури Шахин
История личных встреч
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Истанбул Башакшехир2 : 3Бешикташ
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1Истанбул Башакшехир
12.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Бешикташ0 : 2Истанбул Башакшехир
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Бешикташ
04.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1Бешикташ
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 0Истанбул Башакшехир
12.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Истанбул Башакшехир0 : 2Бешикташ
12.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ0 : 1Истанбул Башакшехир
07.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ2 : 2Истанбул Башакшехир
15.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир3 : 2Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Амед920
2
Лига чемпионов
Галатасарай819
3
Лига Европы
Трабзонспор816
4
Лига конференций
Касымпаша916
5 Фенербахче816
6 Бешикташ815
7 Коджаэлиспор915
8 Эрзурумспор914
9 Чорум813
10 Аланьяспор912
11 Истанбул Башакшехир811
12 Ризеспор810
13 Гёзтепе89
14 Газиантеп98
15 Генчлербирлиги88
16
Зона вылета
Коньяспор85
17
Зона вылета
Самсунспор94
18
Зона вылета
Эюпспор93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бешикташ
0%
Ничья
0%
Истанбул
0%

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