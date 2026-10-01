Аль-Наср - Аль-Васл 26 Октября прямая трансляция
26 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 3-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Руй Витория
История личных встреч
|19.04.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 4
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
|07.05.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 5-й тур
|3 : 1
|04.03.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|2
|6
|2
|Эстегляль
|2
|6
|3
|Аль-Хиляль
|2
|6
|4
|Шабаб Аль-Ахли
|2
|6
|5
|Аль-Ахли
|2
|4
|6
|Аль-Кадисия
|2
|4
|7
|Нефтчи Ф
|2
|3
|8
|Аль-Наср
|2
|3
|9
|Пахтакор
|2
|2
|10
|Эш-Шамаль
|2
|2
|11
|Аль-Иттихад
|2
|1
|12
|Трактор
|2
|1
|13
|Аль-Гарафа
|2
|0
|14
|Аль-Васл
|2
|0
|15
|Аль-Кува
|2
|0
|16
|Аль-Садд
|2
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Касима Антлерс
|2
|6
|2
|Гамба Осака
|2
|6
|3
|Бэйцзин Гоань
|2
|6
|4
|Виссел Кобе
|2
|6
|5
|Шанхай Порт
|2
|4
|6
|Джохор Дарул Тазим
|2
|4
|7
|Тэджон Хана Ситизен
|2
|4
|8
|Касива Рейсол
|2
|3
|9
|Киото Санга
|2
|3
|10
|Чонбук Хёндэ Моторс
|2
|3
|11
|Бурирам Юнайтед
|2
|1
|12
|Ратчабури
|2
|0
|13
|Конган Ханой
|2
|0
|14
|Пхохан Стилерс
|2
|0
|15
|Порт
|2
|0
|16
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков