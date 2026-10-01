Галатасарай - Фенербахче 26 Октября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
26 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Исмаил Картал
История личных встреч
|26.04.2026
|Турция — Суперлига
|31-й тур
|3 : 0
|10.01.2026
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 2
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|3 : 0 Т
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Амед
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Касымпаша
|9
|16
|5
|Фенербахче
|8
|16
|6
|Бешикташ
|8
|15
|7
|Коджаэлиспор
|9
|15
|8
|Эрзурумспор
|9
|14
|9
|Чорум
|8
|13
|10
|Аланьяспор
|9
|12
|11
|Истанбул Башакшехир
|8
|11
|12
|Ризеспор
|8
|10
|13
|Гёзтепе
|8
|9
|14
|Газиантеп
|9
|8
|15
|Генчлербирлиги
|8
|8
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|9
|3
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