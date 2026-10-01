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Галатасарай - Фенербахче 26 Октября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
26 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Галатасарай
Фенербахче

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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
26.04.2026 Турция — Суперлига 31-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
10.01.2026 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 2Фенербахче
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче1 : 1Галатасарай
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1Фенербахче
07.04.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай3 : 0 ТФенербахче
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Амед920
2
Лига чемпионов
Галатасарай819
3
Лига Европы
Трабзонспор816
4
Лига конференций
Касымпаша916
5 Фенербахче816
6 Бешикташ815
7 Коджаэлиспор915
8 Эрзурумспор914
9 Чорум813
10 Аланьяспор912
11 Истанбул Башакшехир811
12 Ризеспор810
13 Гёзтепе89
14 Газиантеп98
15 Генчлербирлиги88
16
Зона вылета
Коньяспор85
17
Зона вылета
Самсунспор94
18
Зона вылета
Эюпспор93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Фенербахче
0%

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