Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча Дата публикации: 26-10-2026 Барселона 1 : 2 Реал Мадрид События матча ФК Барселона - Реал Мадрид 30' ⇄ Алехандро Бальде / Шави Эспарт 41' ⚽ Килиан Мбаппе (0 - 1) 46' Орельен Тчуамени 61' ⚽ Рафинья (1 - 1) 62' ⇄ Дензел Думфрис / Федерико Вальверде 74' ⇄ Фрэнки де Йонг / Фермин Лопес 80' ⇄ Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва 84' Энтони Гордон 85' ⇄ Карим Адейеми / Энтони Гордон 86' ⇄ Габриэл Жезус / Рафинья 87' ⚽ Килиан Мбаппе (1 - 2) 90' Марк Кукурелья 90' Килиан Мбаппе 90' ⇄ Трент Александер-Арнольд / Арда Гюлер 90' ⇄ Карлос Эспи / Ян Диоманде 90' Карим Адейеми 90' Алехандро Бальде Составы команд Барселона Барселона Реал Мадрид Мадрид 1 вр Жоан Гарсия 2 зщ Жоау Канселу 5 зщ Пау Кубарси 18 зщ Херард Мартин 16 пз Родри 8 пз Педри 10 пз Ламин Ямаль 12 пз Хави Эспарт 30' 7 пз Фермин Лопес 74' 17 пз Энтони Гордон 86' 11 пз Рафинья 86' 3 зщ Алекс Бальде 30' 21 пз Френки де Йонг 74' 14 пз Карим Адейеми 86' 9 нп Габриэл Жезус 86' 13 вр Андрей Лунин 16 зщ Ибраима Конате 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 4 зщ Дин Хёйсен 8 пз Федерико Вальверде 62' 5 пз Джуд Беллингем 25 пз Ян Диоманде 90+4' 15 пз Арда Гюлер 90+4' 20 пз Бернарду Силва 80' 10 нп Килиан Мбаппе 24 зщ Дензел Думфрис 62' 6 пз Эдуарду Камавинга 80' 12 зщ Трент Александер-Арнольд 90+4' 19 пз Карлос Эспи 90+4' Запасные 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 41 зщ Алекс Кампос 4 пз Брайан Фариньяс 6 пз Гави 22 пз Марк Берналь 32 пз Ориан Горен 29 нп Хамза Абделькарим 26 вр Серхио Местре 40 вр Илья Волошин 3 зщ Эдер Милитао 18 зщ Альваро Каррерас 22 зщ Антонио Рюдигер 27 пз Тьяго Питарч 9 нп Эндрик 21 нп Браим Диас Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Жозе Моуринью Голы Килиан Мбаппе 0:1 41' Рафинья Педри 1:1 61' Килиан Мбаппе Эдуарду Камавинга 1:2 87' Наказания Орельен Тчуамени 46' Энтони Гордон 84' Марк Кукурелья 90+2' Килиан Мбаппе 90+4' Алекс Бальде 90+6' Карим Адейеми 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Реал Мадрид, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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