Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча
Дата публикации: 26-10-2026
Барселона
1 : 2
Реал Мадрид
События матча ФК Барселона - Реал Мадрид
30'
⇄
Алехандро Бальде / Шави Эспарт
41'
⚽
Килиан Мбаппе (0 - 1)
46'
Орельен Тчуамени
61'
⚽
Рафинья (1 - 1)
62'
⇄
Дензел Думфрис / Федерико Вальверде
74'
⇄
Фрэнки де Йонг / Фермин Лопес
80'
⇄
Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва
84'
Энтони Гордон
85'
⇄
Карим Адейеми / Энтони Гордон
86'
⇄
Габриэл Жезус / Рафинья
87'
⚽
Килиан Мбаппе (1 - 2)
90'
Марк Кукурелья
90'
Килиан Мбаппе
90'
⇄
Трент Александер-Арнольд / Арда Гюлер
90'
⇄
Карлос Эспи / Ян Диоманде
90'
Карим Адейеми
90'
Алехандро Бальде
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|12
|пз
|Хави Эспарт
30'
|7
|пз
|Фермин Лопес
74'
|17
|пз
|Энтони Гордон
86'
|11
|пз
|Рафинья
86'
|3
|зщ
|Алекс Бальде
30'
|21
|пз
|Френки де Йонг
74'
|14
|пз
|Карим Адейеми
86'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
86'
|13
|вр
|Андрей Лунин
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|8
|пз
|Федерико Вальверде
62'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
90+4'
|15
|пз
|Арда Гюлер
90+4'
|20
|пз
|Бернарду Силва
80'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
62'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
80'
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
90+4'
|19
|пз
|Карлос Эспи
90+4'
Запасные
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|6
|пз
|Гави
|22
|пз
|Марк Берналь
|32
|пз
|Ориан Горен
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|26
|вр
|Серхио Местре
|40
|вр
|Илья Волошин
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|9
|нп
|Эндрик
|21
|нп
|Браим Диас
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Жозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
41'
Рафинья
Педри
1:1
61'
Килиан Мбаппе
Эдуарду Камавинга
1:2
87'
Наказания
Орельен Тчуамени
46'
Энтони Гордон
84'
Марк Кукурелья
90+2'
Килиан Мбаппе
90+4'
Алекс Бальде
90+6'
Карим Адейеми
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Реал Мадрид, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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