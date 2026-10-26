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Барселона - Реал Мадрид 25 октября обзор матча

Дата публикации: 26-10-2026
Барселона
Барселона
1 : 2
Реал Мадрид
Реал Мадрид
События матча ФК Барселона - Реал Мадрид
30'
Алехандро Бальде / Шави Эспарт
41'
Килиан Мбаппе (0 - 1)
46'
Орельен Тчуамени
61'
Рафинья (1 - 1)
62'
Дензел Думфрис / Федерико Вальверде
74'
Фрэнки де Йонг / Фермин Лопес
80'
Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва
84'
Энтони Гордон
85'
Карим Адейеми / Энтони Гордон
86'
Габриэл Жезус / Рафинья
87'
Килиан Мбаппе (1 - 2)
90'
Марк Кукурелья
90'
Килиан Мбаппе
90'
Трент Александер-Арнольд / Арда Гюлер
90'
Карлос Эспи / Ян Диоманде
90'
Карим Адейеми
90'
Алехандро Бальде
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
12ИспанияпзХави Эспарт
30'
7ИспанияпзФермин Лопес
74'
17АнглияпзЭнтони Гордон
86'
11Бразилияпз Рафинья
86'
3ИспаниязщАлекс Бальде
30'
21НидерландыпзФренки де Йонг
74'
14ГерманияпзКарим Адейеми
86'
9БразилиянпГабриэл Жезус
86'
13УкраинаврАндрей Лунин
16ФранциязщИбраима Конате
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
4ИспаниязщДин Хёйсен
8УругвайпзФедерико Вальверде
62'
5АнглияпзДжуд Беллингем
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
90+4'
15ТурцияпзАрда Гюлер
90+4'
20ПортугалияпзБернарду Силва
80'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
24НидерландызщДензел Думфрис
62'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
80'
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
90+4'
19ИспанияпзКарлос Эспи
90+4'
Запасные
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
41ИспаниязщАлекс Кампос
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
6Испанияпз Гави
22ИспанияпзМарк Берналь
32ИзраильпзОриан Горен
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
26ИспанияврСерхио Местре
40УкраинаврИлья Волошин
3БразилиязщЭдер Милитао
18ИспаниязщАльваро Каррерас
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
27ИспанияпзТьяго Питарч
9Бразилиянп Эндрик
21МарокконпБраим Диас
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ПортугалияЖозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
41'
Рафинья
Педри
1:1
61'
Килиан Мбаппе
Эдуарду Камавинга
1:2
87'
Наказания
Орельен Тчуамени
46'
Энтони Гордон
84'
Марк Кукурелья
90+2'
Килиан Мбаппе
90+4'
Алекс Бальде
90+6'
Карим Адейеми
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Реал Мадрид, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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