Санта-Клара - Бенфика 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
26 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
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Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Марку Силва
История личных встреч
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 5
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|9
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|12
|Морейренсе
|8
|8
|13
|Маритиму
|9
|8
|14
|Фамаликан
|8
|7
|15
|Риу Аве
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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