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Санта-Клара - Бенфика 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
26 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Санта-Клара
Бенфика

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Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара1 : 2Бенфика
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1Санта-Клара
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1Санта-Клара
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0Санта-Клара
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 3Бенфика
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара0 : 5Бенфика
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Санта-Клара1 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела910
11 Витория Гимарайнш98
12 Морейренсе88
13 Маритиму98
14 Фамаликан87
15 Риу Аве87
16
Стыковая зона
Каза Пия97
17
Зона вылета
Насьонал84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санта-Клара
0%
Ничья
0%
Бенфика
0%

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