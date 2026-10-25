Марсель - Гавр 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Марсель 4 : 3 Гавр События матча Олимпик Марсель - Гавр 5' ⚽ Си Джей Иган-Райли (1 - 0) 33' ⚽ Тимоти Веа (2 - 0) 50' ⚽ Игор Пайшао (3 - 0) 55' ⚽ Имад Абделли (4 - 0) 61' ⇄ Джош Маджа / Рассул Ндиай 61' ⇄ Сота Накамура / Мбвана Саматта 77' ⇄ Дарен Нбенбеге Мосенго / Амир Ричардсон 77' ⇄ Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи 77' ⚽ Джош Маджа (4 - 1) Пенальти 78' ⇄ Кейлиан Абдалла / Амин Арит 78' ⇄ Ниль Мопе / Амин Гуири 83' Симон Эбоног 84' ⇄ Нухум Камиссоко / Имад Абделли 84' ⇄ Эйнджел Гомес / Пьер-Эмиль Хёйбьерг 84' ⇄ Кайто Мидзута / Раян Фофана 86' ⚽ Мухамед Н'Диайе (4 - 2) 89' ⚽ Джош Маджа (4 - 3) 90' ⇄ Улиссес Гарсия / Игор Пайшао 90' Аюму Секо 90' Мухамед Н'Диайе 90' Ниль Мопе Составы команд Марсель Марсель Гавр Гавр 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 33 зщ Эмерсон 21 зщ Найеф Агер 77 пз Амин Арит 78' 8 пз Химад Абделли 84' 14 пз Игор Пайшао 90+2' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 84' 6 пз Точукву Ннади 9 нп Амин Гуири 78' 11 нп Ниль Мопе 78' 48 нп Кейлиан Абдалла 78' 42 пз Nouhoum Kamissoko 84' 7 пз Эйнджел Гомес 84' 25 зщ Улиссес Гарсия 90+2' 93 вр Готье Галлон 5 зщ Ахмед Туба 15 зщ Аюму Сэко 20 пз Djibril Ouziad 14 пз Рассул Ндиайе 61' 26 пз Саймон Эбоног 7 пз Амир Ричардсон 77' 6 пз Джуниор Мванга 25 нп Мбвана Саматта 61' 27 нп Энцо Коффи 77' 38 нп Райан Фофана 84' 30 пз Sota Nakamura 61' 9 нп Джош Майя 61' 97 зщ Lamine N'Diaye 77' 78 пз Дарен Мосенго 77' 17 нп Каито Мидзута 84' Запасные 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 74 зщ Келиан Безахаф 19 пз Жоффрей Кондогбиа 16 вр Арно Бодар 23 зщ Венсан Сассо 24 пз Ги-Ноэль Зохури 33 Hakim Dongopandji Главные тренеры Бруно Женезио Дидье Дигар Голы Си Джей Иган-Райли Эмерсон 1:0 5' Тимоти Веа 2:0 33' Игор Пайшао Амин Гуири 3:0 50' Химад Абделли 4:0 55' Джош Майя 4:1 77' Lamine N'Diaye 4:2 86' Джош Майя Каито Мидзута 4:3 89' Наказания Саймон Эбоног 83' Аюму Сэко 90+10' Lamine N'Diaye 90+11' Ниль Мопе 90+12'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Гавр, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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