Марсель - Гавр 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Марсель
4 : 3
Гавр
События матча Олимпик Марсель - Гавр
5'
⚽
Си Джей Иган-Райли (1 - 0)
33'
⚽
Тимоти Веа (2 - 0)
50'
⚽
Игор Пайшао (3 - 0)
55'
⚽
Имад Абделли (4 - 0)
61'
⇄
Джош Маджа / Рассул Ндиай
61'
⇄
Сота Накамура / Мбвана Саматта
77'
⇄
Дарен Нбенбеге Мосенго / Амир Ричардсон
77'
⇄
Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи
77'
⚽
Джош Маджа (4 - 1)Пенальти
78'
⇄
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
78'
⇄
Ниль Мопе / Амин Гуири
83'
Симон Эбоног
84'
⇄
Нухум Камиссоко / Имад Абделли
84'
⇄
Эйнджел Гомес / Пьер-Эмиль Хёйбьерг
84'
⇄
Кайто Мидзута / Раян Фофана
86'
⚽
Мухамед Н'Диайе (4 - 2)
89'
⚽
Джош Маджа (4 - 3)
90'
⇄
Улиссес Гарсия / Игор Пайшао
90'
Аюму Секо
90'
Мухамед Н'Диайе
90'
Ниль Мопе
Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
|21
|зщ
|Найеф Агер
|77
|пз
|Амин Арит
78'
|8
|пз
|Химад Абделли
84'
|14
|пз
|Игор Пайшао
90+2'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
84'
|6
|пз
|Точукву Ннади
|9
|нп
|Амин Гуири
78'
|11
|нп
|Ниль Мопе
78'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
78'
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
84'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
84'
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
90+2'
|93
|вр
|Готье Галлон
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|20
|пз
|Djibril Ouziad
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
61'
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
77'
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|25
|нп
|Мбвана Саматта
61'
|27
|нп
|Энцо Коффи
77'
|38
|нп
|Райан Фофана
84'
|30
|пз
|Sota Nakamura
61'
|9
|нп
|Джош Майя
61'
|97
|зщ
|Lamine N'Diaye
77'
|78
|пз
|Дарен Мосенго
77'
|17
|нп
|Каито Мидзута
84'
Запасные
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|16
|вр
|Арно Бодар
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|24
|пз
|Ги-Ноэль Зохури
|33
|Hakim Dongopandji
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Дидье Дигар
Голы
Си Джей Иган-Райли
Эмерсон
1:0
5'
Тимоти Веа
2:0
33'
Игор Пайшао
Амин Гуири
3:0
50'
Химад Абделли
4:0
55'
Джош Майя
4:1
77'
Lamine N'Diaye
4:2
86'
Джош Майя
Каито Мидзута
4:3
89'
Наказания
Саймон Эбоног
83'
Аюму Сэко
90+10'
Lamine N'Diaye
90+11'
Ниль Мопе
90+12'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Гавр, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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