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Марсель - Гавр 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Марсель
Марсель
4 : 3
Гавр
Гавр
События матча Олимпик Марсель - Гавр
5'
Си Джей Иган-Райли (1 - 0)
33'
Тимоти Веа (2 - 0)
50'
Игор Пайшао (3 - 0)
55'
Имад Абделли (4 - 0)
61'
Джош Маджа / Рассул Ндиай
61'
Сота Накамура / Мбвана Саматта
77'
Дарен Нбенбеге Мосенго / Амир Ричардсон
77'
Мухамед Н'Диайе / Энцо Коффи
77'
Джош Маджа (4 - 1)Пенальти
78'
Кейлиан Абдалла / Амин Арит
78'
Ниль Мопе / Амин Гуири
83'
Симон Эбоног
84'
Нухум Камиссоко / Имад Абделли
84'
Эйнджел Гомес / Пьер-Эмиль Хёйбьерг
84'
Кайто Мидзута / Раян Фофана
86'
Мухамед Н'Диайе (4 - 2)
89'
Джош Маджа (4 - 3)
90'
Улиссес Гарсия / Игор Пайшао
90'
Аюму Секо
90'
Мухамед Н'Диайе
90'
Ниль Мопе
Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
33Италиязщ Эмерсон
21МароккозщНайеф Агер
77МароккопзАмин Арит
78'
8АлжирпзХимад Абделли
84'
14БразилияпзИгор Пайшао
90+2'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
84'
6НигерияпзТочукву Ннади
9АлжирнпАмин Гуири
78'
11ФранциянпНиль Мопе
78'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
78'
42МалипзNouhoum Kamissoko
84'
7АнглияпзЭйнджел Гомес
84'
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
90+2'
93ФранцияврГотье Галлон
5АлжирзщАхмед Туба
15ЯпониязщАюму Сэко
20ФранцияпзDjibril Ouziad
14ФранцияпзРассул Ндиайе
61'
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
77'
6ФранцияпзДжуниор Мванга
25ТанзаниянпМбвана Саматта
61'
27ФранциянпЭнцо Коффи
77'
38ФранциянпРайан Фофана
84'
30ЯпонияпзSota Nakamura
61'
9НигериянпДжош Майя
61'
97СенегалзщLamine N'Diaye
77'
78ФранцияпзДарен Мосенго
77'
17ЯпониянпКаито Мидзута
84'
Запасные
92ФранцияврТео Вермо
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
74ФранциязщКелиан Безахаф
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
16БельгияврАрно Бодар
23ФранциязщВенсан Сассо
24ФранцияпзГи-Ноэль Зохури
33ФранцияHakim Dongopandji
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияДидье Дигар
Голы
Си Джей Иган-Райли
Эмерсон
1:0
5'
Тимоти Веа
2:0
33'
Игор Пайшао
Амин Гуири
3:0
50'
Химад Абделли
4:0
55'
Джош Майя
4:1
77'
Lamine N'Diaye
4:2
86'
Джош Майя
Каито Мидзута
4:3
89'
Наказания
Саймон Эбоног
83'
Аюму Сэко
90+10'
Lamine N'Diaye
90+11'
Ниль Мопе
90+12'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Гавр, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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