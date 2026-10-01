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ПСЖ - Лион 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
26 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Лион

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
39 Россия вр Матвей Сафонов
6 Украина зщ Илья Забарный
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
12 Франция зщ Люка Динь
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
27 Испания пз Дро Фернандес
4 Бразилия пз Лукас Бералдо
9 Испания нп Ферран Торрес
11 Франция нп Магнес Аклиуш
10 Франция нп Усман Дембеле
40 Франция вр Реми Дескамп
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
6 США пз Таннер Тессманн
2 Дания пз Мадс Бидструп
99 Дания пз Ноа Нарти
8 Франция пз Корентин Толиссо
26 Алжир нп Каиль Будаш
24 Бельгия нп Жюльен Дюранвиль
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
19.04.2026 Франция — Лига 1 30-й тур ПСЖ1 : 2Лион
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Лион2 : 3ПСЖ
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лион2 : 3ПСЖ
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ3 : 1Лион
25.05.2024 Кубок Франции Финал Лион1 : 2ПСЖ
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лион1 : 4ПСЖ
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лион0 : 1ПСЖ
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПСЖ
0%
Ничья
0%
Лион
0%

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