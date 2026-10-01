ПСЖ - Лион 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
26 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|6
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|12
|зщ
|Люка Динь
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|27
|пз
|Дро Фернандес
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|9
|нп
|Ферран Торрес
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|40
|вр
|Реми Дескамп
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|99
|пз
|Ноа Нарти
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|26
|нп
|Каиль Будаш
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|19.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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