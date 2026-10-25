Ренн - Страсбург 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Ренн
3 : 0
Страсбург
События матча Стад Ренне - Расинг Страсбур
33'
Гессим Яссин
34'
⚽
Булайе Диа (1 - 0)
41'
⚽
Себастьян Шиманьски (2 - 0)
46'
⇄
Яя Дьем / Дарио Эссуго
56'
Булайе Диа
61'
⚽
Себастьян Шиманьски (3 - 0)
64'
⇄
Адриен Томассон / Муса Аль-Тамари
64'
⇄
Элиэзер Майенда / Булайе Диа
65'
Джованни Рейна
70'
⇄
Хакобо Ортега Конде / Конрад Хардер
70'
⇄
Самир Эль-Мурабет / Диого Соуза
70'
⇄
Марсьяль Годо / Гессим Яссин
71'
⇄
Кентен Мерлен / Махамаду Нагида
78'
⇄
Джауи Сиссе / Махди Камара
78'
⇄
Людовик Блас / Себастьян Шиманьски
84'
⇄
Омари Келлиман / Джованни Рейна
87'
Папе Диоп
Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
71'
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
78'
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|45
|пз
|Махди Камара
78'
|22
|нп
|Булайе Диа
64'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
64'
|28
|пз
|Адриен Томассон
64'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
64'
|26
|пз
|Кентен Мерлен
71'
|6
|пз
|Джауи Сиссе
78'
|10
|нп
|Людовик Блас
78'
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|36
|зщ
|Осо
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|21
|пз
|Пап Диоп
|14
|пз
|Дариу Эсугу
46'
|10
|пз
|Джованни Рейна
84'
|80
|пз
|Жессим Яссин
71'
|23
|пз
|Диогу де Соуза
70'
|40
|нп
|Конрад Хардер
71'
|35
|нп
|Yaya Dieme
46'
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
70'
|20
|пз
|Мартиаль Годо
71'
|30
|нп
|Хакобо Ортега
71'
|26
|пз
|Омари Келлиман
84'
Запасные
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|90
|нп
|Исса Сумаре
|12
|вр
|Милош Пекутовски
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|43
|зщ
|Йоанн Бекер
|28
|пз
|Тайриз Нубисси
Главные тренеры
|Франк Эз
Голы
Булайе Диа
Пшемыслав Франковски
1:0
34'
Булайе Диа
Махамаду Нагида
2:0
41'
Себастьян Шиманьски
Мусса Аль-Тамари
3:0
61'
Наказания
Жессим Яссин
33'
Булайе Диа
56'
Джованни Рейна
65'
Пап Диоп
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Страсбург, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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