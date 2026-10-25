Ренн - Страсбург 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Ренн 3 : 0 Страсбург События матча Стад Ренне - Расинг Страсбур 33' Гессим Яссин 34' ⚽ Булайе Диа (1 - 0) 41' ⚽ Себастьян Шиманьски (2 - 0) 46' ⇄ Яя Дьем / Дарио Эссуго 56' Булайе Диа 61' ⚽ Себастьян Шиманьски (3 - 0) 64' ⇄ Адриен Томассон / Муса Аль-Тамари 64' ⇄ Элиэзер Майенда / Булайе Диа 65' Джованни Рейна 70' ⇄ Хакобо Ортега Конде / Конрад Хардер 70' ⇄ Самир Эль-Мурабет / Диого Соуза 70' ⇄ Марсьяль Годо / Гессим Яссин 71' ⇄ Кентен Мерлен / Махамаду Нагида 78' ⇄ Джауи Сиссе / Махди Камара 78' ⇄ Людовик Блас / Себастьян Шиманьски 84' ⇄ Омари Келлиман / Джованни Рейна 87' Папе Диоп Составы команд Ренн Ренн Страсбург Страсбург 30 вр Брис Самба 4 зщ Чарли Крессуэлл 24 зщ Антони Руо 18 зщ Махамаду Нагида 71' 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 95 пз Пшемыслав Франковски 17 пз Себастьян Шиманьски 78' 21 пз Валентин Ронжье 45 пз Махди Камара 78' 22 нп Булайе Диа 64' 11 нп Мусса Аль-Тамари 64' 28 пз Адриен Томассон 64' 12 нп Элиэзер Майенда 64' 26 пз Кентен Мерлен 71' 6 пз Джауи Сиссе 78' 10 нп Людовик Блас 78' 1 вр Филип Йоргенсен 4 зщ Хейланд Митчелл 16 зщ Дженезис Антви 36 зщ Осо 31 зщ Карим Кулибали 21 пз Пап Диоп 14 пз Дариу Эсугу 46' 10 пз Джованни Рейна 84' 80 пз Жессим Яссин 71' 23 пз Диогу де Соуза 70' 40 нп Конрад Хардер 71' 35 нп Yaya Dieme 46' 29 пз Самир Эль-Мурабет 70' 20 пз Мартиаль Годо 71' 30 нп Хакобо Ортега 71' 26 пз Омари Келлиман 84' Запасные 60 вр Килиан Белаззуг 5 зщ Гонсалу Оливейра 14 зщ Брайан Рейнольдс 90 нп Исса Сумаре 12 вр Милош Пекутовски 24 зщ Лукас Хёгсберг 43 зщ Йоанн Бекер 28 пз Тайриз Нубисси Главные тренеры Франк Эз Голы Булайе Диа Пшемыслав Франковски 1:0 34' Булайе Диа Махамаду Нагида 2:0 41' Себастьян Шиманьски Мусса Аль-Тамари 3:0 61' Наказания Жессим Яссин 33' Булайе Диа 56' Джованни Рейна 65' Пап Диоп 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Страсбург, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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