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Ренн - Страсбург 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Ренн
Ренн
3 : 0
Страсбург
Страсбург
События матча Стад Ренне - Расинг Страсбур
33'
Гессим Яссин
34'
Булайе Диа (1 - 0)
41'
Себастьян Шиманьски (2 - 0)
46'
Яя Дьем / Дарио Эссуго
56'
Булайе Диа
61'
Себастьян Шиманьски (3 - 0)
64'
Адриен Томассон / Муса Аль-Тамари
64'
Элиэзер Майенда / Булайе Диа
65'
Джованни Рейна
70'
Хакобо Ортега Конде / Конрад Хардер
70'
Самир Эль-Мурабет / Диого Соуза
70'
Марсьяль Годо / Гессим Яссин
71'
Кентен Мерлен / Махамаду Нагида
78'
Джауи Сиссе / Махди Камара
78'
Людовик Блас / Себастьян Шиманьски
84'
Омари Келлиман / Джованни Рейна
87'
Папе Диоп
Составы команд
Ренн
Ренн
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврБрис Самба
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
24ФранциязщАнтони Руо
18КамерунзщМахамаду Нагида
71'
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
95ПольшапзПшемыслав Франковски
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
78'
21ФранцияпзВалентин Ронжье
45ФранцияпзМахди Камара
78'
22СенегалнпБулайе Диа
64'
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
64'
28ФранцияпзАдриен Томассон
64'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
64'
26ФранцияпзКентен Мерлен
71'
6ФранцияпзДжауи Сиссе
78'
10ФранциянпЛюдовик Блас
78'
1ДанияврФилип Йоргенсен
4Коста-РиказщХейланд Митчелл
16ШвециязщДженезис Антви
36Испаниязщ Осо
31ГерманиязщКарим Кулибали
21СенегалпзПап Диоп
14ПортугалияпзДариу Эсугу
46'
10СШАпзДжованни Рейна
84'
80МароккопзЖессим Яссин
71'
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
70'
40ДаниянпКонрад Хардер
71'
35СенегалнпYaya Dieme
46'
29МароккопзСамир Эль-Мурабет
70'
20Кот-д&#039;ИвуарпзМартиаль Годо
71'
30ИспаниянпХакобо Ортега
71'
26Северная ИрландияпзОмари Келлиман
84'
Запасные
60АлжирврКилиан Белаззуг
5ПортугалиязщГонсалу Оливейра
14СШАзщБрайан Рейнольдс
90СенегалнпИсса Сумаре
12ПольшаврМилош Пекутовски
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
43ФранциязщЙоанн Бекер
28ФранцияпзТайриз Нубисси
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
Голы
Булайе Диа
Пшемыслав Франковски
1:0
34'
Булайе Диа
Махамаду Нагида
2:0
41'
Себастьян Шиманьски
Мусса Аль-Тамари
3:0
61'
Наказания
Жессим Яссин
33'
Булайе Диа
56'
Джованни Рейна
65'
Пап Диоп
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Страсбург, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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