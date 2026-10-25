Тулуза - Труа 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Тулуза
0 : 0
Труа
События матча Тулуза - Труа
-5'
Jens Askou
25'
Рафик Мессали
25'
Арон Дённум
36'
Мишель Диас
39'
Кристиан Кассерес-младший
40'
Тимоте Нкада
58'
⇄
Алексис Восса / Рафик Мессали
67'
⇄
Ильяс Азизи / Арон Дённум
73'
⇄
Жереми Ле Дуарон / Рено Рипар
73'
⇄
Кандет Диавара / Тимоте Нкада
83'
Нико Сигур
84'
⇄
Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу
84'
⇄
Никлас Шмидт / Томас Йоргенсен
89'
Алексис Восса
90'
⇄
Айрон Гомис / Мухамед Диоп
90'
Марк Маккензи
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Труа
Труа
|16
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|22
|зщ
|Рафик Мессали
58'
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
84'
|15
|пз
|Арон Дённум
67'
|14
|пз
|Нико Сигур
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
84'
|6
|пз
|Алексис Восса
58'
|37
|нп
|Ильяс Азизи
67'
|31
|пз
|Никлас Шмидт
84'
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
84'
|40
|вр
|Хиллель Конате
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|5
|зщ
|Паоло Гоцци
|17
|пз
|Антуан Миль
|8
|пз
|Мухамед Диоп
90'
|29
|пз
|Дерман Карим
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
|23
|нп
|Тимоти Нкада
73'
|20
|нп
|Рено Рипар
73'
|7
|пз
|Кандет Диавара
73'
|9
|нп
|Жереми Ле Дуарон
73'
|11
|пз
|Ирон Гомис
90'
Запасные
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|18
|пз
|Матис Амугу
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|1
|Theo Collin
|33
|вр
|Патрик Бич
|31
|зщ
|Noah Donkor
|26
|пз
|Александр Флипоно
|22
|пз
|Юго Пикар
|36
|Idrissa Soukouna
|34
|Lassana Simakha
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
Наказания
Рафик Мессали
25'
Арон Дённум
25'
Жуниор Диас
36'
Кристиан Кассерес
39'
Тимоти Нкада
40'
Нико Сигур
83'
Алексис Восса
89'
Марк Маккензи
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Труа, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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