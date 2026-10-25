Тулуза - Труа 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Тулуза 0 : 0 Труа События матча Тулуза - Труа -5' Jens Askou 25' Рафик Мессали 25' Арон Дённум 36' Мишель Диас 39' Кристиан Кассерес-младший 40' Тимоте Нкада 58' ⇄ Алексис Восса / Рафик Мессали 67' ⇄ Ильяс Азизи / Арон Дённум 73' ⇄ Жереми Ле Дуарон / Рено Рипар 73' ⇄ Кандет Диавара / Тимоте Нкада 83' Нико Сигур 84' ⇄ Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу 84' ⇄ Никлас Шмидт / Томас Йоргенсен 89' Алексис Восса 90' ⇄ Айрон Гомис / Мухамед Диоп 90' Марк Маккензи Составы команд Тулуза Тулуза Труа Труа 16 вр Гийом Рест 3 зщ Марк Маккензи 2 зщ Расмус Николайсен 12 зщ Christ Tape 22 зщ Рафик Мессали 58' 23 пз Кристиан Кассерес 8 пз Томас Йёргенсен 84' 15 пз Арон Дённум 67' 14 пз Нико Сигур 20 нп Каспер Тенгстедт 13 нп Джейсен Расселл-Роу 84' 6 пз Алексис Восса 58' 37 нп Ильяс Азизи 67' 31 пз Никлас Шмидт 84' 9 нп Сантьяго Идальго 84' 40 вр Хиллель Конате 2 зщ Lucas Maronnier 6 зщ Адриан Монфрей 4 зщ Жуниор Диас 5 зщ Паоло Гоцци 17 пз Антуан Миль 8 пз Мухамед Диоп 90' 29 пз Дерман Карим 10 пз Merwan Ifnaou 23 нп Тимоти Нкада 73' 20 нп Рено Рипар 73' 7 пз Кандет Диавара 73' 9 нп Жереми Ле Дуарон 73' 11 пз Ирон Гомис 90' Запасные 5 зщ Сени Кумбасса 94 зщ Ismail Diallo 18 пз Матис Амугу 7 нп Хулиан Виньоло 1 Theo Collin 33 вр Патрик Бич 31 зщ Noah Donkor 26 пз Александр Флипоно 22 пз Юго Пикар 36 Idrissa Soukouna 34 Lassana Simakha Главные тренеры Йенс Бертел Аску Наказания Рафик Мессали 25' Арон Дённум 25' Жуниор Диас 36' Кристиан Кассерес 39' Тимоти Нкада 40' Нико Сигур 83' Алексис Восса 89' Марк Маккензи 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Труа, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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