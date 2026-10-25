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Тулуза - Труа 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Тулуза
Тулуза
0 : 0
Труа
Труа
События матча Тулуза - Труа
-5'
Jens Askou
25'
Рафик Мессали
25'
Арон Дённум
36'
Мишель Диас
39'
Кристиан Кассерес-младший
40'
Тимоте Нкада
58'
Алексис Восса / Рафик Мессали
67'
Ильяс Азизи / Арон Дённум
73'
Жереми Ле Дуарон / Рено Рипар
73'
Кандет Диавара / Тимоте Нкада
83'
Нико Сигур
84'
Сантьяго Идальго / Джейсен Расселл-Роу
84'
Никлас Шмидт / Томас Йоргенсен
89'
Алексис Восса
90'
Айрон Гомис / Мухамед Диоп
90'
Марк Маккензи
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Труа
Труа
16ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
22АлжирзщРафик Мессали
58'
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ДанияпзТомас Йёргенсен
84'
15НорвегияпзАрон Дённум
67'
14КанадапзНико Сигур
20ДаниянпКаспер Тенгстедт
13КанаданпДжейсен Расселл-Роу
84'
6ФранцияпзАлексис Восса
58'
37ФранциянпИльяс Азизи
67'
31ГерманияпзНиклас Шмидт
84'
9АргентинанпСантьяго Идальго
84'
40Буркина-ФасоврХиллель Конате
2ФранциязщLucas Maronnier
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
5ИталиязщПаоло Гоцци
17ФранцияпзАнтуан Миль
8СенегалпзМухамед Диоп
90'
29ТогопзДерман Карим
10ФранцияпзMerwan Ifnaou
23ФранциянпТимоти Нкада
73'
20ФранциянпРено Рипар
73'
7ФранцияпзКандет Диавара
73'
9ФранциянпЖереми Ле Дуарон
73'
11ФранцияпзИрон Гомис
90'
Запасные
5ФранциязщСени Кумбасса
94ФранциязщIsmail Diallo
18ФранцияпзМатис Амугу
7АргентинанпХулиан Виньоло
1ФранцияTheo Collin
33АвстралияврПатрик Бич
31ФранциязщNoah Donkor
26ФранцияпзАлександр Флипоно
22ФранцияпзЮго Пикар
36ФранцияIdrissa Soukouna
34ФранцияLassana Simakha
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
Наказания
Рафик Мессали
25'
Арон Дённум
25'
Жуниор Диас
36'
Кристиан Кассерес
39'
Тимоти Нкада
40'
Нико Сигур
83'
Алексис Восса
89'
Марк Маккензи
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тулуза - Труа, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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