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Шинник - Спартак Кс 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Шинник
Спартак Кс

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Составы команд
Шинник
Ярославль
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
22.03.2026 Россия — Лига Pari 25-й тур Спартак Кс1 : 1Шинник
25.10.2025 Россия — Лига Pari 16-й тур Шинник2 : 2Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1540
2
Повышение
Сочи1532
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1521
8 Шинник1420
9 Арсенал Т1519
10 Ротор1519
11 Волга Ул1518
12 Челябинск1415
13 Енисей1514
14 КАМАЗ1513
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск1510
18
Зона вылета
Текстильщик1510
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
0%

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