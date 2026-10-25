03:12 ()
Свернуть список

Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 : 1
Леванте
Леванте
События матча Реал Сосьедад - Леванте
6'
Орри Оускарссон (1 - 0)
22'
Начо Перес (1 - 1)
27'
Беньят Турриентес (2 - 1)
46'
Виктор Гарсия / Рохер Бруге
62'
Андер Барренечеа / Лука Сучич
62'
Джон Арамбуру / Эктор Фор
62'
Аксель Тапе / Иван Ромеро
62'
Этта Эйонг / Петар Ратков
64'
Джон Мартин
71'
Янхель Эррера / Беньят Турриентес
75'
Мануэль Санчес
80'
Янис Мусуаи / Даниэль Рекена
80'
Пако Кортес / Тьяго Фернандес
81'
Янис Мусуаи
85'
Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш
85'
Арсен Захарян / Орри Оускарссон
87'
Виктор Гарсия
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леванте
Валенсия
1ИспанияврАлекс Ремиро
22ИспаниязщЭктор Форт
62'
6ИспаниязщХон Мартин
19СенегалзщМамаду Сарр
17ИспаниязщСерхио Гомес
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
71'
24ХорватияпзЛука Сучич
62'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
9ИсландиянпОрри Оускарссон
85'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
85'
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
62'
7ИспанияпзАндер Барренечеа
62'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
71'
23РоссияпзАрсен Захарян
85'
12КениянпДжоб Очиенг
85'
13АвстралияврМэтью Райан
2АлжирзщАйсса Манди
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
23ИспаниязщМануэль Санчес
29ИспаниязщНачо Перес
6ИспанияпзДаньель Рекена
80'
7ИспанияпзРохер Бруге
46'
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
24АргентинанпТьяго Фернандес
80'
9ИспаниянпИван Ромеро
62'
10СербиянпПетар Ратков
62'
17ИспаниязщВиктор Гарсия
46'
21КамерунпзКарл Эдуард Этта Эйонг
62'
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
62'
27ИспанияпзПако Кортес
80'
11БельгиянпYanis Musuayi
80'
Запасные
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
3ИспаниязщАйен Муньос
5ИспаниязщИгор Субельдия
16ИспаниязщХон Пачеко
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
15ИспанияпзПабло Марин
18ИспанияпзКарлос Солер
1ИспанияврПабло Куньят
32ИспанияврАлехандро Примо
14ИспаниязщХорхе Кабельо
22ГерманиязщДжереми Тольян
5ИспанияпзУго Сотело
20ИспанияпзОриоль Эренас
33ИспанияMarc Santos
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Орри Оускарссон
1:0
6'
Начо Перес
Тьяго Фернандес
1:1
22'
Беньят Туррьентес
Гонсалу Гедеш
2:1
27'
Наказания
Хон Мартин
64'
Мануэль Санчес
75'
Yanis Musuayi
81'
Виктор Гарсия
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Леванте, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
    Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
    Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
    Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
    Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Марсель - Гавр 25 октября обзор матча
    Марсель - Гавр 25 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close