Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Реал Сосьедад
2 : 1
Леванте
События матча Реал Сосьедад - Леванте
6'
⚽
Орри Оускарссон (1 - 0)
22'
⚽
Начо Перес (1 - 1)
27'
⚽
Беньят Турриентес (2 - 1)
46'
⇄
Виктор Гарсия / Рохер Бруге
62'
⇄
Андер Барренечеа / Лука Сучич
62'
⇄
Джон Арамбуру / Эктор Фор
62'
⇄
Аксель Тапе / Иван Ромеро
62'
⇄
Этта Эйонг / Петар Ратков
64'
Джон Мартин
71'
⇄
Янхель Эррера / Беньят Турриентес
75'
Мануэль Санчес
80'
⇄
Янис Мусуаи / Даниэль Рекена
80'
⇄
Пако Кортес / Тьяго Фернандес
81'
Янис Мусуаи
85'
⇄
Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш
85'
⇄
Арсен Захарян / Орри Оускарссон
87'
Виктор Гарсия
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|22
|зщ
|Эктор Форт
62'
|6
|зщ
|Хон Мартин
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
71'
|24
|пз
|Лука Сучич
62'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|9
|нп
|Орри Оускарссон
85'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
85'
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
62'
|7
|пз
|Андер Барренечеа
62'
|21
|пз
|Янхель Эррера
71'
|23
|пз
|Арсен Захарян
85'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
85'
|13
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|29
|зщ
|Начо Перес
|6
|пз
|Даньель Рекена
80'
|7
|пз
|Рохер Бруге
46'
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
80'
|9
|нп
|Иван Ромеро
62'
|10
|нп
|Петар Ратков
62'
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
46'
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
62'
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
62'
|27
|пз
|Пако Кортес
80'
|11
|нп
|Yanis Musuayi
80'
Запасные
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|3
|зщ
|Айен Муньос
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|15
|пз
|Пабло Марин
|18
|пз
|Карлос Солер
|1
|вр
|Пабло Куньят
|32
|вр
|Алехандро Примо
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|пз
|Уго Сотело
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|33
|Marc Santos
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Голы
Орри Оускарссон
1:0
6'
Начо Перес
Тьяго Фернандес
1:1
22'
Беньят Туррьентес
Гонсалу Гедеш
2:1
27'
Наказания
Хон Мартин
64'
Мануэль Санчес
75'
Yanis Musuayi
81'
Виктор Гарсия
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Леванте, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Лечче - Ювентус 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Сандерленд - Лидс 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Марсель - Гавр 25 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...