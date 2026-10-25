Реал Сосьедад - Леванте 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Реал Сосьедад 2 : 1 Леванте События матча Реал Сосьедад - Леванте 6' ⚽ Орри Оускарссон (1 - 0) 22' ⚽ Начо Перес (1 - 1) 27' ⚽ Беньят Турриентес (2 - 1) 46' ⇄ Виктор Гарсия / Рохер Бруге 62' ⇄ Андер Барренечеа / Лука Сучич 62' ⇄ Джон Арамбуру / Эктор Фор 62' ⇄ Аксель Тапе / Иван Ромеро 62' ⇄ Этта Эйонг / Петар Ратков 64' Джон Мартин 71' ⇄ Янхель Эррера / Беньят Турриентес 75' Мануэль Санчес 80' ⇄ Янис Мусуаи / Даниэль Рекена 80' ⇄ Пако Кортес / Тьяго Фернандес 81' Янис Мусуаи 85' ⇄ Джоб Очиенг / Гонсалу Гедеш 85' ⇄ Арсен Захарян / Орри Оускарссон 87' Виктор Гарсия Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Леванте Валенсия 1 вр Алекс Ремиро 22 зщ Эктор Форт 62' 6 зщ Хон Мартин 19 зщ Мамаду Сарр 17 зщ Серхио Гомес 8 пз Беньят Туррьентес 71' 24 пз Лука Сучич 62' 4 пз Хон Горрочатеги 10 нп Микель Оярсабаль 9 нп Орри Оускарссон 85' 11 нп Гонсалу Гедеш 85' 2 зщ Хон Арамбуру 62' 7 пз Андер Барренечеа 62' 21 пз Янхель Эррера 71' 23 пз Арсен Захарян 85' 12 нп Джоб Очиенг 85' 13 вр Мэтью Райан 2 зщ Айсса Манди 3 зщ Ифеаньи Ндукве 23 зщ Мануэль Санчес 29 зщ Начо Перес 6 пз Даньель Рекена 80' 7 пз Рохер Бруге 46' 8 пз Хон Андер Оласагасти 24 нп Тьяго Фернандес 80' 9 нп Иван Ромеро 62' 10 нп Петар Ратков 62' 17 зщ Виктор Гарсия 46' 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 62' 16 пз Аксель Тап-Кобрисса 62' 27 пз Пако Кортес 80' 11 нп Yanis Musuayi 80' Запасные 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 3 зщ Айен Муньос 5 зщ Игор Субельдия 16 зщ Хон Пачеко 14 пз Такэфуса Кубо 15 пз Пабло Марин 18 пз Карлос Солер 1 вр Пабло Куньят 32 вр Алехандро Примо 14 зщ Хорхе Кабельо 22 зщ Джереми Тольян 5 пз Уго Сотело 20 пз Ориоль Эренас 33 Marc Santos Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Луиш Мануэл Феррейра Каштру Голы Орри Оускарссон 1:0 6' Начо Перес Тьяго Фернандес 1:1 22' Беньят Туррьентес Гонсалу Гедеш 2:1 27' Наказания Хон Мартин 64' Мануэль Санчес 75' Yanis Musuayi 81' Виктор Гарсия 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Леванте, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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