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Осер - Ле-Ман 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Осер
Осер
1 : 1
Ле-Ман
Ле-Ман
События матча Осер - Ле-Ман
-5'
Will Still
21'
Александре Лоре
26'
Лукас Буаде
48'
Лукас Буаде (0 - 1)
53'
Ноа Буассе / Джибриль Сидибе
56'
Кэмерон Арчер (1 - 1)
63'
Жан Веркрусс / Александре Лоре
63'
Дам Гей / Хабибу Диалло
69'
Кевин Дануа
73'
Райан Манденге / Ламин Си
86'
Аристид Зоссу / Данни Намасо
86'
Пьер Эква / Кевин Дануа
86'
Дауда Траоре / Антуан Рабийяр
87'
Раян Бамба / Лукас Буаде
90'
Юссеф Худа / Кэмерон Арчер
90'
Артур Пьефор / Науиру Ахамада
Составы команд
Осер
Осер
Ле-Ман
Ле-Ман
1ФранцияврПоль Нарди
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
15КонгозщХрист Макоссо
27ФранциязщЛамин Си
73'
22НорвегиязщФредрик Оппегорд
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
10КамерунпзДэнни Намасо
86'
8ФранцияпзНауиру Ахамада
90+8'
5ФранцияпзКевин Дануа
86'
9АнглиянпКэмерон Арчер
90+8'
21ФранциянпРомен Февр
32КамерунRayan Mandengue
73'
17ФранцияпзПьер Эква
86'
77Кот-д&#039;ИвуарнпАристид Зоссу
86'
46БельгияпзАртур Пьедфор
90+8'
47МароккоYoussef Khoudda
90+8'
98ФранцияврНиколя Косик
19ФранциязщДжибриль Сидибе
53'
17ФранциязщСамюэль Йоху
22ФранциязщLucas Calodat
16ИспаниязщРауль Торренте
29ФранцияпзLucas Bretelle
18ФранцияпзЛука Буаде
87'
13СенегалпзХабиб Диалло
63'
8ФранцияпзАлександр Лоре
63'
14ЦАРнпЛуи Мафута
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
86'
15ФранциязщNoa Boisse
53'
10ФранциянпJean Vercruysse
63'
25СенегалнпДам Гейе
63'
23ФранцияпзДауда Траоре
86'
26ФранциязщРайан Бамба
87'
Запасные
23МавританияврМамаду Диоп
20Кот-д&#039;ИвуарзщСинали Дьоманде
35ФранциязщЭликия Легро
34ФранцияLamfia Dioubate
1ФранцияврЭван Атфу
7АлжирпзБилал Браими
20ФранциянпWilliam Harhouz
36ФранцияLenny Videira
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
Голы
Лука Буаде
Lucas Bretelle
0:1
48'
Кэмерон Арчер
1:1
56'
Наказания
Александр Лоре
21'
Лука Буаде
26'
Кевин Дануа
69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Ле-Ман, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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