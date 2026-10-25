Осер - Ле-Ман 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Осер 1 : 1 Ле-Ман События матча Осер - Ле-Ман -5' Will Still 21' Александре Лоре 26' Лукас Буаде 48' ⚽ Лукас Буаде (0 - 1) 53' ⇄ Ноа Буассе / Джибриль Сидибе 56' ⚽ Кэмерон Арчер (1 - 1) 63' ⇄ Жан Веркрусс / Александре Лоре 63' ⇄ Дам Гей / Хабибу Диалло 69' Кевин Дануа 73' ⇄ Райан Манденге / Ламин Си 86' ⇄ Аристид Зоссу / Данни Намасо 86' ⇄ Пьер Эква / Кевин Дануа 86' ⇄ Дауда Траоре / Антуан Рабийяр 87' ⇄ Раян Бамба / Лукас Буаде 90' ⇄ Юссеф Худа / Кэмерон Арчер 90' ⇄ Артур Пьефор / Науиру Ахамада Составы команд Осер Осер Ле-Ман Ле-Ман 1 вр Поль Нарди 4 зщ Аксель Туанзебе 15 зщ Христ Макоссо 27 зщ Ламин Си 73' 22 зщ Фредрик Оппегорд 92 зщ Клеман Акпа 10 пз Дэнни Намасо 86' 8 пз Науиру Ахамада 90+8' 5 пз Кевин Дануа 86' 9 нп Кэмерон Арчер 90+8' 21 нп Ромен Февр 32 Rayan Mandengue 73' 17 пз Пьер Эква 86' 77 нп Аристид Зоссу 86' 46 пз Артур Пьедфор 90+8' 47 Youssef Khoudda 90+8' 98 вр Николя Косик 19 зщ Джибриль Сидибе 53' 17 зщ Самюэль Йоху 22 зщ Lucas Calodat 16 зщ Рауль Торренте 29 пз Lucas Bretelle 18 пз Лука Буаде 87' 13 пз Хабиб Диалло 63' 8 пз Александр Лоре 63' 14 нп Луи Мафута 9 нп Антуан Рабийяр 86' 15 зщ Noa Boisse 53' 10 нп Jean Vercruysse 63' 25 нп Дам Гейе 63' 23 пз Дауда Траоре 86' 26 зщ Райан Бамба 87' Запасные 23 вр Мамаду Диоп 20 зщ Синали Дьоманде 35 зщ Эликия Легро 34 Lamfia Dioubate 1 вр Эван Атфу 7 пз Билал Браими 20 нп William Harhouz 36 Lenny Videira Главные тренеры Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл Голы Лука Буаде Lucas Bretelle 0:1 48' Кэмерон Арчер 1:1 56' Наказания Александр Лоре 21' Лука Буаде 26' Кевин Дануа 69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Ле-Ман, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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