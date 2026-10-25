Осер - Ле-Ман 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Осер
1 : 1
Ле-Ман
События матча Осер - Ле-Ман
-5'
Will Still
21'
Александре Лоре
26'
Лукас Буаде
48'
⚽
Лукас Буаде (0 - 1)
53'
⇄
Ноа Буассе / Джибриль Сидибе
56'
⚽
Кэмерон Арчер (1 - 1)
63'
⇄
Жан Веркрусс / Александре Лоре
63'
⇄
Дам Гей / Хабибу Диалло
69'
Кевин Дануа
73'
⇄
Райан Манденге / Ламин Си
86'
⇄
Аристид Зоссу / Данни Намасо
86'
⇄
Пьер Эква / Кевин Дануа
86'
⇄
Дауда Траоре / Антуан Рабийяр
87'
⇄
Раян Бамба / Лукас Буаде
90'
⇄
Юссеф Худа / Кэмерон Арчер
90'
⇄
Артур Пьефор / Науиру Ахамада
Составы команд
Осер
Осер
Ле-Ман
Ле-Ман
|1
|вр
|Поль Нарди
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|27
|зщ
|Ламин Си
73'
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
86'
|8
|пз
|Науиру Ахамада
90+8'
|5
|пз
|Кевин Дануа
86'
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
90+8'
|21
|нп
|Ромен Февр
|32
|Rayan Mandengue
73'
|17
|пз
|Пьер Эква
86'
|77
|нп
|Аристид Зоссу
86'
|46
|пз
|Артур Пьедфор
90+8'
|47
|Youssef Khoudda
90+8'
|98
|вр
|Николя Косик
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
53'
|17
|зщ
|Самюэль Йоху
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|16
|зщ
|Рауль Торренте
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|18
|пз
|Лука Буаде
87'
|13
|пз
|Хабиб Диалло
63'
|8
|пз
|Александр Лоре
63'
|14
|нп
|Луи Мафута
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
86'
|15
|зщ
|Noa Boisse
53'
|10
|нп
|Jean Vercruysse
63'
|25
|нп
|Дам Гейе
63'
|23
|пз
|Дауда Траоре
86'
|26
|зщ
|Райан Бамба
87'
Запасные
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|35
|зщ
|Эликия Легро
|34
|Lamfia Dioubate
|1
|вр
|Эван Атфу
|7
|пз
|Билал Браими
|20
|нп
|William Harhouz
|36
|Lenny Videira
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
Голы
Лука Буаде
Lucas Bretelle
0:1
48'
Кэмерон Арчер
1:1
56'
Наказания
Александр Лоре
21'
Лука Буаде
26'
Кевин Дануа
69'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осер - Ле-Ман, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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