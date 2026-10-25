Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Зенит 2 : 0 Динамо Мх События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо Махачкала -5' Vadim Evseev 16' ✕ Миро Пенальти не забит 43' Махмуджон Махамаджонов 51' Андрес Аларкон 56' Муталип Алибеков 62' Кирилл Зинович 63' ⚽ Фелипе Аугусто (1 - 0) Пенальти 64' ⇄ Гамид Агаларов / Миро 65' ⇄ Даниил Лесовой / Мохаммаджавад Хоссейннеджад 69' ⇄ Абдулпаша Джабраилов / Уссем Эддин Мрезиг 77' ⚽ Максим Глушенков (2 - 0) Пенальти 83' ⇄ Дмитрий Александров / Далер Кузяев 83' ⇄ Александр Сандрачук / Махмуджон Махамаджонов 83' ⇄ Кевин Андраде / Педро 83' ⇄ Джон Джон / Фелипе Аугусто 84' Даниил Лесовой 90' ⇄ Даниил Кондаков / Вильмар Барриос 90' ⇄ Амир Мусаев / Луис Энрике 90' ⇄ Вендел / Густаво Мантуан 90' ✕ Кевин Андраде Пенальти не забит Составы команд Зенит Санкт-Петербург Динамо Мх Махачкала 57 вр Богдан Москвичёв 3 зщ Дуглас Сантос 28 зщ Нуралы Алип 33 зщ Нино 31 зщ Густаво Мантуан 90+3' 5 пз Вильмар Барриос 90' 93 пз Артём Карпукас 11 нп Луис Энрике 90' 9 нп Фелипе Аугусто 83' 10 нп Максим Глушенков 20 нп Педро 83' 25 зщ Кевин Андраде 83' 14 пз Джон Джон 83' 61 пз Даниил Кондаков 90' 38 пз Амир Мусаев 90' 8 пз Вендел 90+3' 33 вр Никита Карабашев 23 зщ Махмуджон Махамаджонов 83' 24 зщ Андрес Аларкон 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 65' 14 пз Далер Кузяев 83' 16 пз Хуссем Мрезиг 69' 19 пз Кирилл Зинович 47 пз Никита Глушков 11 нп Миро 64' 25 нп Гамид Агаларов 64' 88 пз Даниил Лесовой 65' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 69' 72 зщ Александр Сандрачук 83' 30 пз Дмитрий Александров 83' Запасные 16 вр Денис Адамов 96 вр Максим Зайцев 15 зщ Вячеслав Караваев 82 зщ Сергей Волков 51 нп Вадим Шилов 39 вр Тимур Магомедов 13 зщ Сослан Кагермазов 43 зщ Ильяс Ахмедов 9 пз Ражаб Магомедов Главные тренеры Сергей Богданович Семак Вадим Валентинович Евсеев Голы Фелипе Аугусто 1:0 63' Максим Глушенков 2:0 77' Наказания Махмуджон Махамаджонов 43' Андрес Аларкон 51' Муталип Алибеков 56' Кирилл Зинович 62' Даниил Лесовой 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Махачкала, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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