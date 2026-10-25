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Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Зенит
Зенит
2 : 0
Динамо Мх
Динамо Мх
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо Махачкала
-5'
Vadim Evseev
16'
МироПенальти не забит
43'
Махмуджон Махамаджонов
51'
Андрес Аларкон
56'
Муталип Алибеков
62'
Кирилл Зинович
63'
Фелипе Аугусто (1 - 0)Пенальти
64'
Гамид Агаларов / Миро
65'
Даниил Лесовой / Мохаммаджавад Хоссейннеджад
69'
Абдулпаша Джабраилов / Уссем Эддин Мрезиг
77'
Максим Глушенков (2 - 0)Пенальти
83'
Дмитрий Александров / Далер Кузяев
83'
Александр Сандрачук / Махмуджон Махамаджонов
83'
Кевин Андраде / Педро
83'
Джон Джон / Фелипе Аугусто
84'
Даниил Лесовой
90'
Даниил Кондаков / Вильмар Барриос
90'
Амир Мусаев / Луис Энрике
90'
Вендел / Густаво Мантуан
90'
Кевин АндрадеПенальти не забит
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
57РоссияврБогдан Москвичёв
3БразилиязщДуглас Сантос
28КазахстанзщНуралы Алип
33Бразилиязщ Нино
31БразилиязщГуставо Мантуан
90+3'
5КолумбияпзВильмар Барриос
90'
93РоссияпзАртём Карпукас
11БразилиянпЛуис Энрике
90'
9БразилиянпФелипе Аугусто
83'
10РоссиянпМаксим Глушенков
20Бразилиянп Педро
83'
25КолумбиязщКевин Андраде
83'
14БразилияпзДжон Джон
83'
61РоссияпзДаниил Кондаков
90'
38РоссияпзАмир Мусаев
90'
8Бразилияпз Вендел
90+3'
33РоссияврНикита Карабашев
23УзбекистанзщМахмуджон Махамаджонов
83'
24КолумбиязщАндрес Аларкон
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
65'
14РоссияпзДалер Кузяев
83'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
69'
19БеларусьпзКирилл Зинович
47РоссияпзНикита Глушков
11Анголанп Миро
64'
25РоссиянпГамид Агаларов
64'
88РоссияпзДаниил Лесовой
65'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
69'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
83'
30РоссияпзДмитрий Александров
83'
Запасные
16РоссияврДенис Адамов
96РоссияврМаксим Зайцев
15РоссиязщВячеслав Караваев
82РоссиязщСергей Волков
51РоссиянпВадим Шилов
39РоссияврТимур Магомедов
13РоссиязщСослан Кагермазов
43РоссиязщИльяс Ахмедов
9РоссияпзРажаб Магомедов
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Фелипе Аугусто
1:0
63'
Максим Глушенков
2:0
77'
Наказания
Махмуджон Махамаджонов
43'
Андрес Аларкон
51'
Муталип Алибеков
56'
Кирилл Зинович
62'
Даниил Лесовой
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Махачкала, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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