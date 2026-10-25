Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Зенит
2 : 0
Динамо Мх
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо Махачкала
-5'
Vadim Evseev
16'
✕
МироПенальти не забит
43'
Махмуджон Махамаджонов
51'
Андрес Аларкон
56'
Муталип Алибеков
62'
Кирилл Зинович
63'
⚽
Фелипе Аугусто (1 - 0)Пенальти
64'
⇄
Гамид Агаларов / Миро
65'
⇄
Даниил Лесовой / Мохаммаджавад Хоссейннеджад
69'
⇄
Абдулпаша Джабраилов / Уссем Эддин Мрезиг
77'
⚽
Максим Глушенков (2 - 0)Пенальти
83'
⇄
Дмитрий Александров / Далер Кузяев
83'
⇄
Александр Сандрачук / Махмуджон Махамаджонов
83'
⇄
Кевин Андраде / Педро
83'
⇄
Джон Джон / Фелипе Аугусто
84'
Даниил Лесовой
90'
⇄
Даниил Кондаков / Вильмар Барриос
90'
⇄
Амир Мусаев / Луис Энрике
90'
⇄
Вендел / Густаво Мантуан
90'
✕
Кевин АндрадеПенальти не забит
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|33
|зщ
|Нино
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
90+3'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
90'
|93
|пз
|Артём Карпукас
|11
|нп
|Луис Энрике
90'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
83'
|10
|нп
|Максим Глушенков
|20
|нп
|Педро
83'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
83'
|14
|пз
|Джон Джон
83'
|61
|пз
|Даниил Кондаков
90'
|38
|пз
|Амир Мусаев
90'
|8
|пз
|Вендел
90+3'
|33
|вр
|Никита Карабашев
|23
|зщ
|Махмуджон Махамаджонов
83'
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
65'
|14
|пз
|Далер Кузяев
83'
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
69'
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|47
|пз
|Никита Глушков
|11
|нп
|Миро
64'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
64'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
65'
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
69'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
83'
|30
|пз
|Дмитрий Александров
83'
Запасные
|16
|вр
|Денис Адамов
|96
|вр
|Максим Зайцев
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|82
|зщ
|Сергей Волков
|51
|нп
|Вадим Шилов
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Фелипе Аугусто
1:0
63'
Максим Глушенков
2:0
77'
Наказания
Махмуджон Махамаджонов
43'
Андрес Аларкон
51'
Муталип Алибеков
56'
Кирилл Зинович
62'
Даниил Лесовой
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Динамо Махачкала, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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