Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча Дата публикации: 25-10-2026 Фрайбург 1 : 3 Бавария События матча Фрайбург - Бавария 16' ⚽ Дайо Упамекано (0 - 1) 25' Лукас Хёлер 42' ⚽ Серж Гнабри (0 - 2) 55' Ян-Никлас Бесте 57' ⇄ Игор Матанович / Лукас Хёлер 58' ⇄ Рихито Ямамото / Патрик Остерхаге 61' ⇄ Саша Боэ / Йосип Станишич 61' ⇄ Исмаэль Сайбари / Серж Гнабри 64' ⇄ Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте 65' Джонатан Та 73' ⇄ Альфонсо Дэвис / Натаниэль Браун 77' ⇄ Винченцо Грифо / Дерри Шерхант 77' ⇄ Максимилиан Розенфельдер / Филипп Линхарт 82' ⚽ Том Бишоф (1 - 2) Автогол 85' Максимилиан Эггештайн 86' ⇄ Хироки Ито / Леннарт Карл 90' ⚽ Майкл Олисе (1 - 3) Составы команд Фрайбург Фрайбург Бавария Мюнхен 1 вр Мио Бакхаус 29 зщ Филипп Трой 28 зщ Маттиас Гинтер 33 зщ Жорди Макенго 3 зщ Филипп Линхарт 77' 8 пз Максимилиан Эггештайн 19 пз Ян-Никлас Бесте 64' 7 пз Дерри Шерхант 77' 14 пз Юито Судзуки 6 пз Патрик Остерхаге 58' 9 нп Лукас Хёлер 57' 31 нп Игор Матанович 57' 20 пз Rihito Yamamoto 58' 22 пз Сирьяк Ирье 64' 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 77' 32 пз Винченцо Грифо 77' 40 вр Йонас Урбиг 27 зщ Конрад Лаймер 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 4 зщ Жонатан Та 44 зщ Йосип Станишич 61' 11 пз Натаниэль Браун 74' 7 пз Серж Гнабри 61' 17 пз Майкл Олисе 8 пз Том Бишоф 42 пз Леннарт Карл 86' 9 нп Гарри Кейн 23 зщ Саша Боэ 61' 34 пз Исмаэль Сайбари 61' 19 зщ Альфонсо Дэвис 74' 21 зщ Хироки Ито 86' Запасные 21 вр Флориан Мюллер 30 зщ Кристиан Гюнтер 17 зщ Лукас Кюблер 42 нп Кэисукэ Гото 26 вр Свен Ульрайх 35 вр Яннис Бертль 30 зщ Кассиано Киала 47 пз Давид Сантуш 46 нп Тим Биндер Главные тренеры Юлиан Шустер Венсан Компани Аарон Данкс Голы Деотшанкюль Юпамекано Майкл Олисе 0:1 16' Серж Гнабри Натаниэль Браун 0:2 42' Том Бишоф 1:2 82' Майкл Олисе 1:3 90+5' Наказания Лукас Хёлер 25' Ян-Никлас Бесте 55' Жонатан Та 65' Максимилиан Эггештайн 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Бавария, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Зенит - Динамо Махачкала 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Марсель - Гавр 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Ренн - Страсбург 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Осер - Ле-Ман 25 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...