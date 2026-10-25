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Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча

Дата публикации: 25-10-2026
Фрайбург
Фрайбург
1 : 3
Бавария
Бавария
События матча Фрайбург - Бавария
16'
Дайо Упамекано (0 - 1)
25'
Лукас Хёлер
42'
Серж Гнабри (0 - 2)
55'
Ян-Никлас Бесте
57'
Игор Матанович / Лукас Хёлер
58'
Рихито Ямамото / Патрик Остерхаге
61'
Саша Боэ / Йосип Станишич
61'
Исмаэль Сайбари / Серж Гнабри
64'
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
65'
Джонатан Та
73'
Альфонсо Дэвис / Натаниэль Браун
77'
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
77'
Максимилиан Розенфельдер / Филипп Линхарт
82'
Том Бишоф (1 - 2)Автогол
85'
Максимилиан Эггештайн
86'
Хироки Ито / Леннарт Карл
90'
Майкл Олисе (1 - 3)
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврМио Бакхаус
29ГерманиязщФилипп Трой
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
3АвстриязщФилипп Линхарт
77'
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
64'
7ГерманияпзДерри Шерхант
77'
14ЯпонияпзЮито Судзуки
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
58'
9ГерманиянпЛукас Хёлер
57'
31ХорватиянпИгор Матанович
57'
20ЯпонияпзRihito Yamamoto
58'
22Буркина-ФасопзСирьяк Ирье
64'
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
77'
32ИталияпзВинченцо Грифо
77'
40ГерманияврЙонас Урбиг
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
44ХорватиязщЙосип Станишич
61'
11ГерманияпзНатаниэль Браун
74'
7ГерманияпзСерж Гнабри
61'
17ФранцияпзМайкл Олисе
8ГерманияпзТом Бишоф
42ГерманияпзЛеннарт Карл
86'
9АнглиянпГарри Кейн
23ФранциязщСаша Боэ
61'
34МароккопзИсмаэль Сайбари
61'
19КанадазщАльфонсо Дэвис
74'
21ЯпониязщХироки Ито
86'
Запасные
21ГерманияврФлориан Мюллер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
17ГерманиязщЛукас Кюблер
42ЯпониянпКэисукэ Гото
26ГерманияврСвен Ульрайх
35ГерманияврЯннис Бертль
30ГерманиязщКассиано Киала
47ПортугалияпзДавид Сантуш
46ГерманиянпТим Биндер
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
БельгияВенсан Компани
АнглияАарон Данкс
Голы
Деотшанкюль Юпамекано
Майкл Олисе
0:1
16'
Серж Гнабри
Натаниэль Браун
0:2
42'
Том Бишоф
1:2
82'
Майкл Олисе
1:3
90+5'
Наказания
Лукас Хёлер
25'
Ян-Никлас Бесте
55'
Жонатан Та
65'
Максимилиан Эггештайн
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Бавария, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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