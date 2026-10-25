Фрайбург - Бавария 25 октября обзор матча
Дата публикации: 25-10-2026
Фрайбург
1 : 3
Бавария
События матча Фрайбург - Бавария
16'
⚽
Дайо Упамекано (0 - 1)
25'
Лукас Хёлер
42'
⚽
Серж Гнабри (0 - 2)
55'
Ян-Никлас Бесте
57'
⇄
Игор Матанович / Лукас Хёлер
58'
⇄
Рихито Ямамото / Патрик Остерхаге
61'
⇄
Саша Боэ / Йосип Станишич
61'
⇄
Исмаэль Сайбари / Серж Гнабри
64'
⇄
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
65'
Джонатан Та
73'
⇄
Альфонсо Дэвис / Натаниэль Браун
77'
⇄
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
77'
⇄
Максимилиан Розенфельдер / Филипп Линхарт
82'
⚽
Том Бишоф (1 - 2)Автогол
85'
Максимилиан Эггештайн
86'
⇄
Хироки Ито / Леннарт Карл
90'
⚽
Майкл Олисе (1 - 3)
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
77'
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
64'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
77'
|14
|пз
|Юито Судзуки
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
58'
|9
|нп
|Лукас Хёлер
57'
|31
|нп
|Игор Матанович
57'
|20
|пз
|Rihito Yamamoto
58'
|22
|пз
|Сирьяк Ирье
64'
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
77'
|32
|пз
|Винченцо Грифо
77'
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
61'
|11
|пз
|Натаниэль Браун
74'
|7
|пз
|Серж Гнабри
61'
|17
|пз
|Майкл Олисе
|8
|пз
|Том Бишоф
|42
|пз
|Леннарт Карл
86'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|23
|зщ
|Саша Боэ
61'
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
61'
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
74'
|21
|зщ
|Хироки Ито
86'
Запасные
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|35
|вр
|Яннис Бертль
|30
|зщ
|Кассиано Киала
|47
|пз
|Давид Сантуш
|46
|нп
|Тим Биндер
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Венсан Компани
|Аарон Данкс
Голы
Деотшанкюль Юпамекано
Майкл Олисе
0:1
16'
Серж Гнабри
Натаниэль Браун
0:2
42'
Том Бишоф
1:2
82'
Майкл Олисе
1:3
90+5'
Наказания
Лукас Хёлер
25'
Ян-Никлас Бесте
55'
Жонатан Та
65'
Максимилиан Эггештайн
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фрайбург - Бавария, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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