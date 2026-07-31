Заря - Колос 31 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 31 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|15.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|23.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|21.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|01.12.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
| 2
Лига конференций
|Заря
|0
|0
| 3
Лига конференций
|Черноморец
|0
|0
|4
|Динамо К
|0
|0
|5
|Карпаты
|0
|0
|6
|Шахтёр
|0
|0
|7
|Буковина
|0
|0
|8
|Кривбасс
|0
|0
|9
|Оболонь-Бровар
|0
|0
|10
|Колос
|0
|0
|11
|Металлист 1925
|0
|0
|12
|Верес
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Полесье
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Левый Берег
|0
|0