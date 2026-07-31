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Заря - Колос 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
31 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Заря
Колос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 31 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
15.03.2026 Украина — Премьер-лига 20-й тур Колос1 : 1Заря
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3Колос
30.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Заря0 : 3Колос
23.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Колос1 : 0Заря
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Заря0 : 1Колос
09.05.2024 Украина - Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 1Заря
21.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Колос0 : 1Заря
01.12.2022 Украина - Премьер-лига 7-й тур Заря2 : 2Колос
24.10.2021 Украина - Премьер-лига 12-й тур Заря1 : 0Колос
21.03.2021 Украина - Премьер-лига 19-й тур Колос1 : 0Заря
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы00
2
Лига конференций
Заря00
3
Лига конференций
Черноморец00
4 Динамо К00
5 Карпаты00
6 Шахтёр00
7 Буковина00
8 Кривбасс00
9 Оболонь-Бровар00
10 Колос00
11 Металлист 192500
12 Верес00
13
Стыковая зона
Полесье00
14
Стыковая зона
Эпицентр00
15
Зона вылета
Кудровка00
16
Зона вылета
Левый Берег00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заря
0%
Ничья
0%
Колос
0%

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