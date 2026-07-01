Кривбасс - Карпаты 01 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Карпаты, которое состоится 01 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик ван Леуэн
|Франсиско Фернандес
|08.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|18.05.2013
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|04.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 0
|02.05.2012
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|22.10.2011
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|14.11.2010
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|18.07.2010
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заря
|1
|3
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
| 3
Лига конференций
|Черноморец
|0
|0
|4
|Динамо К
|0
|0
|5
|Карпаты
|0
|0
|6
|Шахтёр
|0
|0
|7
|Буковина
|0
|0
|8
|Кривбасс
|0
|0
|9
|Оболонь-Бровар
|0
|0
|10
|Металлист 1925
|0
|0
|11
|Верес
|0
|0
|12
|Полесье
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Кудровка
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Левый Берег
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|1
|0