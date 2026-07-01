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Кривбасс - Карпаты 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
01 Августа 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Кривбасс
Карпаты

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Карпаты, которое состоится 01 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
08.05.2026 Украина — Премьер-лига 27-й тур Кривбасс1 : 0Карпаты
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0Кривбасс
14.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Кривбасс2 : 0Карпаты
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 0Кривбасс
18.05.2013 Украина - Премьер-лига 29-й тур Кривбасс3 : 2Карпаты
04.11.2012 Украина - Премьер-лига 14-й тур Карпаты6 : 0Кривбасс
02.05.2012 Украина - Премьер-лига 29-й тур Карпаты2 : 0Кривбасс
22.10.2011 Украина - Премьер-лига 14-й тур Кривбасс1 : 1Карпаты
14.11.2010 Украина - Премьер-лига 17-й тур Карпаты2 : 1Кривбасс
18.07.2010 Украина - Премьер-лига 2-й тур Кривбасс0 : 0Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заря13
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы00
3
Лига конференций
Черноморец00
4 Динамо К00
5 Карпаты00
6 Шахтёр00
7 Буковина00
8 Кривбасс00
9 Оболонь-Бровар00
10 Металлист 192500
11 Верес00
12 Полесье00
13
Стыковая зона
Эпицентр00
14
Стыковая зона
Кудровка00
15
Зона вылета
Левый Берег00
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кривбасс
0%
Ничья
0%
Карпаты
0%

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