02:34 ()
Свернуть список

Металлист 1925 - Верес 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Металлист 1925
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Верес, которое состоится 01 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
История личных встреч
24.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес0 : 1Металлист 1925
15.04.2026 Украина — Премьер-лига 15-й тур Металлист 19254 : 0Верес
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2Верес
25.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес4 : 3Металлист 1925
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Верес1 : 0Металлист 1925
05.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Металлист 19251 : 4Верес
22.11.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур Верес2 : 0Металлист 1925
16.05.2021 Украина - Первая лига 26-й тур Металлист 19254 : 1Верес
05.11.2020 Украина - Первая лига 11-й тур Верес0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заря13
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы00
3
Лига конференций
Черноморец00
4 Динамо К00
5 Карпаты00
6 Шахтёр00
7 Буковина00
8 Кривбасс00
9 Оболонь-Бровар00
10 Металлист 192500
11 Верес00
12 Полесье00
13
Стыковая зона
Эпицентр00
14
Стыковая зона
Кудровка00
15
Зона вылета
Левый Берег00
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Металлист 1925
100%
Ничья
0%
Верес
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close