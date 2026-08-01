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Черноморец - Полесье 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
02 Августа 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Черноморец
Полесье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Полесье, которое состоится 02 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
06.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур Полесье3 : 1Черноморец
31.08.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Черноморец1 : 4Полесье
30.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Полесье1 : 4Черноморец
16.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур Черноморец1 : 0Полесье
10.04.2021 Украина - Первая лига 21-й тур Черноморец2 : 1Полесье
11.10.2020 Украина - Первая лига 6-й тур Полесье1 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты13
2
Лига конференций
Заря13
3
Лига конференций
Металлист 192513
4 ЛНЗ Черкассы00
5 Черноморец00
6 Динамо К00
7 Шахтёр00
8 Буковина00
9 Оболонь-Бровар00
10 Полесье00
11 Эпицентр00
12 Кудровка00
13
Стыковая зона
Левый Берег00
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Колос10
16
Зона вылета
Кривбасс10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Черноморец
0%
Ничья
0%
Полесье
100%

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