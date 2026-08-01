Черноморец - Полесье 02 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Полесье, которое состоится 02 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|Руслан Петрович Ротань
|06.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|16.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Украина - Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|11.10.2020
|Украина - Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Заря
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|1
|3
|4
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|5
|Черноморец
|0
|0
|6
|Динамо К
|0
|0
|7
|Шахтёр
|0
|0
|8
|Буковина
|0
|0
|9
|Оболонь-Бровар
|0
|0
|10
|Полесье
|0
|0
|11
|Эпицентр
|0
|0
|12
|Кудровка
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Колос
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0