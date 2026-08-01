Эпицентр - Оболонь-Бровар 02 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Оболонь-Бровар, которое состоится 02 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Заря
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|1
|3
|4
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|5
|Черноморец
|0
|0
|6
|Динамо К
|0
|0
|7
|Шахтёр
|0
|0
|8
|Буковина
|0
|0
|9
|Оболонь-Бровар
|0
|0
|10
|Полесье
|0
|0
|11
|Эпицентр
|0
|0
|12
|Кудровка
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Колос
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0