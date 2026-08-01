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Эпицентр - Оболонь-Бровар 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Эпицентр
Оболонь-Бровар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Оболонь-Бровар, которое состоится 02 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
09.05.2026 Украина — Премьер-лига 27-й тур Оболонь-Бровар2 : 2Эпицентр
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Эпицентр1 : 2Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты13
2
Лига конференций
Заря13
3
Лига конференций
Металлист 192513
4 ЛНЗ Черкассы00
5 Черноморец00
6 Динамо К00
7 Шахтёр00
8 Буковина00
9 Оболонь-Бровар00
10 Полесье00
11 Эпицентр00
12 Кудровка00
13
Стыковая зона
Левый Берег00
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Колос10
16
Зона вылета
Кривбасс10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эпицентр
0%
Ничья
0%
Оболонь-Бровар
100%

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