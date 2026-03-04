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Буковина - ЛНЗ Черкассы 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
03 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Буковина
ЛНЗ Черкассы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 03 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буковина
Черновцы
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
04.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала ЛНЗ Черкассы0 : 0 4 : 5Буковина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты13
2
Лига конференций
Эпицентр13
3
Лига конференций
Заря13
4 Полесье13
5 Металлист 192513
6 ЛНЗ Черкассы00
7 Динамо К00
8 Шахтёр00
9 Буковина00
10 Кудровка00
11 Левый Берег00
12 Черноморец10
13
Стыковая зона
Верес10
14
Стыковая зона
Колос10
15
Зона вылета
Кривбасс10
16
Зона вылета
Оболонь-Бровар10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Буковина
100%
Ничья
0%
ЛНЗ Черкассы
0%

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