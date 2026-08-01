Шахтёр - Кудровка 03 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Кудровка, которое состоится 03 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Арда Туран
|26.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Эпицентр
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Заря
|1
|3
|4
|Полесье
|1
|3
|5
|Металлист 1925
|1
|3
|6
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|7
|Динамо К
|0
|0
|8
|Шахтёр
|0
|0
|9
|Буковина
|0
|0
|10
|Кудровка
|0
|0
|11
|Левый Берег
|0
|0
|12
|Черноморец
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Колос
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|1
|0