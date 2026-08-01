Верес - Динамо Киев 09 Августа прямая трансляция
- 16'Даниил Чечер
- 22'Семён Вовченко
- 52'1:1Игорь Харатин
- 74'Владислав Шарай
- 15'Кристиан Беловар
- 38'0:1Александр Тымчик
- 56'Джастин Лонвейк
- 90+2'1:2Матвей Пономаренко
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Динамо Киев, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|91
|вр
|Валентин Горох
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
|44
|зщ
|Даниил Чечер
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|88
|пз
|Ростислав Баран
72'
|77
|пз
|Владислав Шарай
|7
|нп
|Fabricio Yan
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
88'
|6
|пз
|David Niyo
72'
|20
|нп
|Аладжи Валли
88'
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
58'
|18
|зщ
|Александр Тымчик
70'
|6
|пз
|Владимир Бражко
46'
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
78'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|9
|пз
|Назар Волошин
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
58'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
46'
|32
|зщ
|Тарас Михавко
58'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
58'
|23
|пз
|Навин Малыш
70'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
78'
|1
|вр
|Павел Стефанюк
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|53
|зщ
|Андрей
|5
|зщ
|Pavlo Bagriy
|13
|Oleksandar Harechko
|25
|Ivan Sanotskyi
|27
|Stanislav Migutskyi
|30
|Luka Khokhashvili
|43
|вр
|Илья Ольховый
|13
|зщ
|Максим Коробов
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|14
|пз
|Павел Люсин
|16
|нп
|Шола Огундана
|90
|Denys Dykyi
|Игорь Владимирович Костюк
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|16.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|01.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|07.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|21.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|01.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Карпаты
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|2
|3
|4
|Эпицентр
|2
|3
|5
|Динамо К
|1
|3
|6
|Полесье
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|3
|7
|Металлист 1925
|1
|3
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|Заря
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|3
|9
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|2
|10
|Левый Берег
|1
|1
|11
|Кудровка
|2
|1
|12
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|1
|0