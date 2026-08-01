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Верес - Динамо Киев 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Верес
Окончен
1 : 2
Динамо К

  • 16'
    Даниил Чечер
  • 22'
    Семён Вовченко
  • 52'
    1:1
    Игорь Харатин
  • 74'
    Владислав Шарай
0'
45'
90'
  • 15'
    Кристиан Беловар
  • 38'
    0:1
    Александр Тымчик
  • 56'
    Джастин Лонвейк
  • 90+2'
    1:2
    Матвей Пономаренко
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Динамо Киев, которое состоится 09 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Динамо К
Киев
91УкраинаврВалентин Горох
22ГрециязщКонстантинос Стамулис
44УкраиназщДаниил Чечер
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
14УкраинапзИгорь Харатин
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
88УкраинапзРостислав Баран
72'
77УкраинапзВладислав Шарай
7БразилиянпFabricio Yan
9АвстралиянпНатанаэл Блэр
88'
6РуандапзDavid Niyo
72'
20ГамбиянпАладжи Валли
88'
71УкраинаврВячеслав Суркис
5УкраиназщАлексей Сыч
40УкраиназщКристиан Беловар
66СенегалзщАлиу Тьяре
58'
18УкраиназщАлександр Тымчик
70'
6УкраинапзВладимир Бражко
46'
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
78'
29УкраинапзВиталий Буяльский
10УкраинапзНиколай Шапаренко
9УкраинапзНазар Волошин
99ФранциянпПьер Мунгенге
58'
21СуринампзДжастин Лонвейк
46'
32УкраиназщТарас Михавко
58'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
58'
23УкраинапзНавин Малыш
70'
22УкраинанпВладислав Кабаев
78'
Запасные
1УкраинаврПавел Стефанюк
17УкраиназщМихаил Протасевич
53Бразилиязщ Андрей
5УкраиназщPavlo Bagriy
13УкраинаOleksandar Harechko
25Ivan Sanotskyi
27УкраинаStanislav Migutskyi
30ГрузияLuka Khokhashvili
43УкраинаврИлья Ольховый
13УкраиназщМаксим Коробов
39ПанамапзЭдуардо Герреро
15УкраинапзВалентин Рубчинский
14УкраинапзПавел Люсин
16НигериянпШола Огундана
90УкраинаDenys Dykyi
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
История личных встреч
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0Верес
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1Динамо К
16.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0Верес
09.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Верес1 : 2Динамо К
01.05.2024 Украина - Премьер-лига 5-й тур Динамо К3 : 0Верес
07.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Верес1 : 1Динамо К
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 0Верес
21.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 1Динамо К
04.12.2021 Украина - Премьер-лига 17-й тур Верес0 : 3Динамо К
01.08.2021 Украина - Премьер-лига 2-й тур Динамо К4 : 0Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр26
2
Лига конференций
Карпаты13
3
Лига конференций
Кривбасс23
4 Эпицентр23
5 Динамо К13
6 Полесье13
7 Металлист 192513
8 Заря23
9 Буковина22
10 Левый Берег11
11 Кудровка21
12 ЛНЗ Черкассы11
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар21
14
Стыковая зона
Черноморец10
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
Голосование закрыто
254 голосов болельщиков
Верес
12%
Ничья
27%
Динамо Киев
61%

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