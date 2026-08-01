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Полесье - Металлист 1925 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
10 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). , 2-й тур
Полесье
Металлист 1925

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Металлист 1925, которое состоится 10 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
03.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур Металлист 19250 : 1Полесье
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0Металлист 1925
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19253 : 3Полесье
11.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 1Металлист 1925
05.04.2021 Украина - Первая лига 20-й тур Полесье0 : 0Металлист 1925
05.10.2020 Украина - Первая лига 5-й тур Металлист 19250 : 0Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр13
2
Лига конференций
Карпаты13
3
Лига конференций
Эпицентр13
4 Заря13
5 Полесье13
6 Металлист 192513
7 Буковина22
8 Левый Берег11
9 Кудровка21
10 ЛНЗ Черкассы11
11 Оболонь-Бровар21
12 Динамо К00
13
Стыковая зона
Черноморец10
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Колос10
16
Зона вылета
Кривбасс10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Полесье
100%
Ничья
0%
Металлист 1925
0%

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