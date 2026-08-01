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Карпаты - ЛНЗ Черкассы 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
10 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Карпаты
ЛНЗ Черкассы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 10 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
02.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур Карпаты0 : 0ЛНЗ Черкассы
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1Карпаты
28.02.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Карпаты1 : 0ЛНЗ Черкассы
26.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр13
2
Лига конференций
Карпаты13
3
Лига конференций
Эпицентр13
4 Заря13
5 Полесье13
6 Металлист 192513
7 Буковина22
8 Левый Берег11
9 Кудровка21
10 ЛНЗ Черкассы11
11 Оболонь-Бровар21
12 Динамо К00
13
Стыковая зона
Черноморец10
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Колос10
16
Зона вылета
Кривбасс10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карпаты
0%
Ничья
0%
ЛНЗ Черкассы
0%

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