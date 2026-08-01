Карпаты - ЛНЗ Черкассы 10 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 10 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франсиско Фернандес
|02.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Карпаты
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Эпицентр
|1
|3
|4
|Заря
|1
|3
|5
|Полесье
|1
|3
|6
|Металлист 1925
|1
|3
|7
|Буковина
|2
|2
|8
|Левый Берег
|1
|1
|9
|Кудровка
|2
|1
|10
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|11
|Оболонь-Бровар
|2
|1
|12
|Динамо К
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Колос
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0