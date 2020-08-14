Эпицентр - Верес 14 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Верес, которое состоится 14 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Полесье
|2
|6
|4
|Кривбасс
|2
|3
|5
|Эпицентр
|2
|3
|6
|Динамо К
|1
|3
|7
|Металлист 1925
|2
|3
|8
|Заря
|2
|3
|9
|Буковина
|2
|2
|10
|Левый Берег
|1
|1
|11
|Кудровка
|2
|1
|12
|ЛНЗ Черкассы
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|1
|0