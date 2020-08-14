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Эпицентр - Верес 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Эпицентр
Верес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Верес, которое состоится 14 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Верес
Ровно
История личных встреч
02.05.2026 Украина — Премьер-лига 26-й тур Верес3 : 3Эпицентр
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Эпицентр2 : 3Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты26
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Кривбасс23
5 Эпицентр23
6 Динамо К13
7 Металлист 192523
8 Заря23
9 Буковина22
10 Левый Берег11
11 Кудровка21
12 ЛНЗ Черкассы21
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар21
14
Стыковая зона
Черноморец10
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эпицентр
0%
Ничья
0%
Верес
0%

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