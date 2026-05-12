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Кривбасс - Левый Берег 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
15 Августа 2026 года в 13:00 (+03:00). , 3-й тур
Кривбасс
Левый Берег

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Левый Берег, которое состоится 15 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
09.08.2026Украина — Премьер-лига2-й тур1 : 3Кривбасс
01.08.2026Украина — Премьер-лига1-й турКривбасс1 : 4
23.05.2026Украина — Премьер-лига30-й тур1 : 1Кривбасс
17.05.2026Украина — Премьер-лига29-й турКривбасс2 : 3
12.05.2026Украина — Премьер-лига28-й тур1 : 3Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты26
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Эпицентр34
5 Кривбасс23
6 Динамо К13
7 Металлист 192523
8 Заря23
9 Буковина22
10 Левый Берег11
11 Кудровка21
12 Верес31
13
Стыковая зона
ЛНЗ Черкассы21
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар21
15
Зона вылета
Черноморец10
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кривбасс
0%
Ничья
100%
Левый Берег
0%

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