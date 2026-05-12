Кривбасс - Левый Берег 15 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Левый Берег, которое состоится 15 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик ван Леуэн
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|09.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 4
|23.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 3
|12.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Полесье
|2
|6
|4
|Эпицентр
|3
|4
|5
|Кривбасс
|2
|3
|6
|Динамо К
|1
|3
|7
|Металлист 1925
|2
|3
|8
|Заря
|2
|3
|9
|Буковина
|2
|2
|10
|Левый Берег
|1
|1
|11
|Кудровка
|2
|1
|12
|Верес
|3
|1
| 13
Стыковая зона
|ЛНЗ Черкассы
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|1
|0