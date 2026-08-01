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Кудровка - Оболонь-Бровар 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Кудровка
Оболонь-Бровар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Оболонь-Бровар, которое состоится 15 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кудровка
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
03.05.2026Украина — Премьер-лига26-й турОболонь-Бровар1 : 1Кудровка
31.10.2025Украина — Премьер-лига11-й турКудровка1 : 0Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты26
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Эпицентр34
5 Кривбасс23
6 Динамо К13
7 Металлист 192523
8 Заря23
9 Буковина22
10 Левый Берег11
11 Кудровка21
12 Верес31
13
Стыковая зона
ЛНЗ Черкассы21
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар21
15
Зона вылета
Черноморец10
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кудровка
0%
Ничья
0%
Оболонь-Бровар
0%

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