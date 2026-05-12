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Карпаты - Буковина 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
15 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). , 3-й тур
Карпаты
Буковина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Буковина, которое состоится 15 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 3-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Буковина
Черновцы
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
История личных встреч
10.08.2026Украина — Премьер-лига2-й турКарпаты3 : 0
01.08.2026Украина — Премьер-лига1-й тур1 : 4Карпаты
23.05.2026Украина — Премьер-лига30-й турКарпаты1 : 2
17.05.2026Украина — Премьер-лига29-й турКарпаты2 : 0
12.05.2026Украина — Премьер-лига28-й тур2 : 2Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты26
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Эпицентр34
5 Кривбасс23
6 Динамо К13
7 Металлист 192523
8 Заря23
9 Буковина22
10 Левый Берег11
11 Кудровка21
12 Верес31
13
Стыковая зона
ЛНЗ Черкассы21
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар21
15
Зона вылета
Черноморец10
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карпаты
0%
Ничья
0%
Буковина
0%

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