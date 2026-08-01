ЛНЗ Черкассы - Черноморец 16 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Черноморец, которое состоится 16 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|05.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|30.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Полесье
|2
|6
|4
|Эпицентр
|3
|4
|5
|Кривбасс
|3
|4
|6
|Динамо К
|1
|3
|7
|Заря
|2
|3
|8
|Металлист 1925
|2
|3
|9
|Оболонь-Бровар
|3
|2
|10
|Кудровка
|3
|2
|11
|Левый Берег
|2
|2
|12
|Буковина
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 14
Стыковая зона
|ЛНЗ Черкассы
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|1
|0