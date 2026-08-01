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Металлист 1925 - Шахтёр 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Металлист 1925
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Шахтёр, которое состоится 16 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
15.03.2026 Украина — Премьер-лига 20-й тур Шахтёр1 : 0Металлист 1925
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19251 : 1Шахтёр
03.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Металлист 19251 : 2Шахтёр
05.03.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Металлист 19250 : 7Шахтёр
23.08.2022 Украина - Премьер-лига 1-й тур Шахтёр0 : 0Металлист 1925
13.08.2021 Украина - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Эпицентр34
5 Кривбасс34
6 Динамо К13
7 Заря23
8 Металлист 192523
9 Оболонь-Бровар32
10 Кудровка32
11 Левый Берег22
12 Буковина32
13
Стыковая зона
Верес31
14
Стыковая зона
ЛНЗ Черкассы21
15
Зона вылета
Черноморец10
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Металлист 1925
0%
Ничья
0%
Шахтёр
0%

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