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Динамо Киев - Колос 16 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
16 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Динамо К
Колос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Колос, которое состоится 16 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
13.05.2026 Украина — Премьер-лига 28-й тур Динамо К2 : 1Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1Динамо К
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Динамо К1 : 1Колос
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос1 : 1Динамо К
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Динамо К5 : 0Колос
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Колос1 : 1Динамо К
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Колос0 : 3Динамо К
13.11.2022 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К0 : 0Колос
28.08.2021 Украина - Премьер-лига 6-й тур Динамо К7 : 0Колос
09.05.2021 Украина - Премьер-лига 26-й тур Колос0 : 3Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр26
3
Лига конференций
Полесье26
4 Эпицентр34
5 Кривбасс34
6 Динамо К13
7 Заря23
8 Металлист 192523
9 Оболонь-Бровар32
10 Кудровка32
11 Левый Берег22
12 Буковина32
13
Стыковая зона
Верес31
14
Стыковая зона
ЛНЗ Черкассы21
15
Зона вылета
Черноморец10
16
Зона вылета
Колос10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Киев
0%
Ничья
0%
Колос
0%

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