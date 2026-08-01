Полесье - Заря 17 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Заря, которое состоится 17 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Руслан Петрович Ротань
|Виктор Анатольевич Скрипник
|18.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Полесье
|2
|6
|4
|Динамо К
|2
|6
|5
|Эпицентр
|3
|4
|6
|Кривбасс
|3
|4
|7
|ЛНЗ Черкассы
|3
|4
|8
|Заря
|2
|3
|9
|Металлист 1925
|3
|3
|10
|Оболонь-Бровар
|3
|2
|11
|Кудровка
|3
|2
|12
|Левый Берег
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Буковина
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|2
|0