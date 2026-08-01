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Полесье - Заря 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
17 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Полесье
Заря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Заря, которое состоится 17 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Заря
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
18.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 0Полесье
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 0Заря
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 1Полесье
25.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье1 : 1Заря
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 1Заря
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Заря0 : 1Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр39
3
Лига конференций
Полесье26
4 Динамо К26
5 Эпицентр34
6 Кривбасс34
7 ЛНЗ Черкассы34
8 Заря23
9 Металлист 192533
10 Оболонь-Бровар32
11 Кудровка32
12 Левый Берег22
13
Стыковая зона
Буковина32
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Черноморец20
16
Зона вылета
Колос20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Полесье
0%
Ничья
0%
Заря
0%

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