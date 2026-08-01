Колос - Оболонь-Бровар 28 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Оболонь-Бровар, которое состоится 28 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 04-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|28.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2019
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|3 : 2
|28.10.2018
|Украина - Первая лига
|15-й тур
|1 : 1
|18.03.2018
|Украина - Первая лига
|23-й тур
|2 : 4
|13.08.2017
|Украина - Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Заря
|3
|6
|4
|Динамо К
|2
|6
|5
|Полесье
|3
|6
|6
|Эпицентр
|3
|4
|7
|Кривбасс
|3
|4
|8
|ЛНЗ Черкассы
|3
|4
|9
|Металлист 1925
|3
|3
|10
|Оболонь-Бровар
|3
|2
|11
|Кудровка
|3
|2
|12
|Левый Берег
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Буковина
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|2
|0