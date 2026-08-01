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Колос - Оболонь-Бровар 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
28 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Колос
Оболонь-Бровар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Оболонь-Бровар, которое состоится 28 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 04-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
17.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос0 : 2Оболонь-Бровар
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Колос
08.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Колос0 : 0Оболонь-Бровар
04.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Оболонь-Бровар2 : 2Колос
02.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Колос0 : 0Оболонь-Бровар
28.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Колос
25.05.2019 Украина - Первая лига 30-й тур Колос3 : 2Оболонь-Бровар
28.10.2018 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Колос
18.03.2018 Украина - Первая лига 23-й тур Оболонь-Бровар2 : 4Колос
13.08.2017 Украина - Первая лига 6-й тур Колос1 : 0Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр39
3
Лига конференций
Заря36
4 Динамо К26
5 Полесье36
6 Эпицентр34
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Металлист 192533
10 Оболонь-Бровар32
11 Кудровка32
12 Левый Берег22
13
Стыковая зона
Буковина32
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Черноморец20
16
Зона вылета
Колос20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Колос
100%
Ничья
0%
Оболонь-Бровар
0%

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