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Левый Берег - Карпаты 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Левый Берег
Карпаты

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Карпаты, которое состоится 29 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Левый Берег
Киев
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
15.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Левый Берег
08.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Левый Берег0 : 0
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд Левый Берег2 : 3
04.08.2021 Кубок Украины Предварительный раунд Левый Берег1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр39
3
Лига конференций
Заря36
4 Динамо К26
5 Полесье36
6 Эпицентр34
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Металлист 192533
10 Оболонь-Бровар32
11 Кудровка32
12 Левый Берег22
13
Стыковая зона
Буковина32
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Черноморец20
16
Зона вылета
Колос20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Левый Берег
0%
Ничья
0%
Карпаты
0%

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