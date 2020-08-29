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Шахтёр - Полесье 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
29 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Шахтёр
Полесье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Полесье, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
20.04.2026 Украина — Премьер-лига 24-й тур Шахтёр1 : 0Полесье
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0Шахтёр
23.04.2025 Кубок Украины 1/2 финала Полесье0 : 1 ДВШахтёр
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Полесье1 : 0Шахтёр
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Шахтёр0 : 1Полесье
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0Шахтёр
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты39
2
Лига конференций
Шахтёр39
3
Лига конференций
Заря36
4 Динамо К26
5 Полесье36
6 Эпицентр34
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Металлист 192533
10 Оболонь-Бровар32
11 Кудровка32
12 Левый Берег22
13
Стыковая зона
Буковина32
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Черноморец20
16
Зона вылета
Колос20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шахтёр
100%
Ничья
0%
Полесье
0%

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