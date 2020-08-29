Шахтёр - Полесье 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Полесье, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Арда Туран
|Руслан Петрович Ротань
|20.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|23.04.2025
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|3
|9
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Заря
|3
|6
|4
|Динамо К
|2
|6
|5
|Полесье
|3
|6
|6
|Эпицентр
|3
|4
|7
|Кривбасс
|3
|4
|8
|ЛНЗ Черкассы
|3
|4
|9
|Металлист 1925
|3
|3
|10
|Оболонь-Бровар
|3
|2
|11
|Кудровка
|3
|2
|12
|Левый Берег
|2
|2
| 13
Стыковая зона
|Буковина
|3
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Колос
|2
|0