Черноморец - Кривбасс 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кривбасс, которое состоится 30 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
|Патрик ван Леуэн
|07.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|23.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|02.12.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|23.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.07.2012
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|03.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Полесье
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Эпицентр
|4
|7
|5
|Динамо К
|2
|6
|6
|Заря
|3
|6
|7
|Кривбасс
|3
|4
|8
|ЛНЗ Черкассы
|3
|4
|9
|Левый Берег
|3
|3
|10
|Металлист 1925
|3
|3
|11
|Оболонь-Бровар
|4
|3
|12
|Буковина
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|4
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Колос
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0