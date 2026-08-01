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Черноморец - Кривбасс 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
30 Августа 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Черноморец
Кривбасс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кривбасс, которое состоится 30 Августа 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
07.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Черноморец1 : 3Кривбасс
03.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кривбасс1 : 0Черноморец
20.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Черноморец1 : 2Кривбасс
08.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур Кривбасс1 : 0Черноморец
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Черноморец2 : 1Кривбасс
23.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Кривбасс2 : 3Черноморец
02.12.2022 Украина - Премьер-лига 7-й тур Черноморец0 : 1Кривбасс
23.11.2012 Украина - Премьер-лига 17-й тур Черноморец2 : 0Кривбасс
20.07.2012 Украина - Премьер-лига 2-й тур Кривбасс1 : 0Черноморец
03.12.2011 Украина - Премьер-лига 19-й тур Черноморец1 : 2Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Динамо К26
6 Заря36
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Левый Берег33
10 Металлист 192533
11 Оболонь-Бровар43
12 Буковина32
13
Стыковая зона
Кудровка42
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Колос31
16
Зона вылета
Черноморец20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Черноморец
100%
Ничья
0%
Кривбасс
0%

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