ЛНЗ Черкассы - Верес 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Верес, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Полесье
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Эпицентр
|4
|7
|5
|Динамо К
|2
|6
|6
|Заря
|3
|6
|7
|Кривбасс
|3
|4
|8
|ЛНЗ Черкассы
|3
|4
|9
|Левый Берег
|3
|3
|10
|Металлист 1925
|3
|3
|11
|Оболонь-Бровар
|4
|3
|12
|Буковина
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|4
|2
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Колос
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0