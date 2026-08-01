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ЛНЗ Черкассы - Верес 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
30 Августа 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
ЛНЗ Черкассы
Верес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Верес, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Верес
Ровно
История личных встреч
09.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур Верес0 : 3ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2Верес
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Верес
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Верес
30.09.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Верес0 : 0ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Динамо К26
6 Заря36
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Левый Берег33
10 Металлист 192533
11 Оболонь-Бровар43
12 Буковина32
13
Стыковая зона
Кудровка42
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Колос31
16
Зона вылета
Черноморец20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ЛНЗ Черкассы
0%
Ничья
0%
Верес
100%

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